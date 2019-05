Barbara D’Urso, Denis Dosio si spoglia e lo mostra in diretta: “Ti ho viziata” – VIDEO

Barbara D’Urso, Denis Dosio si spoglia e lo mostra in diretta: “Ti...

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ‘su di giri’, Denis Dosio si spoglia e lo mostra in diretta: ‘Sono pazza di te’

Barbara D’Urso nel corso del suo Pomeriggio 5, continua ad essere trampolino di lancio per le ‘star’ dei social. Infatti dopo il tripudio di ‘Follettina Creations’, questo pomeriggio è stata la volta dell’avvenente, Denis Dosio.

L’influencer italo-brasiliano è molto noto su Instagram non solo per i suoi ‘ondeggianti pettorali’. Come ha più volte dichiarato, da Lory Del Santo, nel corso della parentesi televisiva a lui dedicata, il 18enne ha molte altre qualità.

Infatti Denis Dosio, sogna di diventare un celebre attore, sono infatti molteplici i video sul suo personale profilo instagram in cui emula scene di grandi film, come Titanic e il suo ‘immortale’ Jack Dowson impersonato dalla star americana, Leonardo Di Caprio.

Denis Dosio lo mostra in diretta, clima rovente nello studio di Pomeriggio 5

Dopo aver fatto impazzire milioni di ragazzine, le sue ‘viziatine’, con le sue foto e suoi video sul suo profilo social, Denis Dosio, ha innalzato oltremodo la temperatura all’interno dello studio di Barbara D’Urso, nel tentativo di ‘viziare’ anche la padrona di casa.

Come? Denis Doso, si è improvvisamente alzato dalla sua poltroncina, e sotto gli occhi ‘languidi’ e ‘sorpresi’ delle donne in studio, compresa la conduttrice, si è spogliato mostrando il suo torso nudo scolpito a regola d’arte, e rivolgendosi alla conduttrice partenopea, esorta:

“Vizio un po’ anche a te”

Carmelita non è rimasta affatto indifferente allo spettacolo di strip-tease, infatti poco dopo gli ha domandato:

“Ti piacerebbe venire qui più spesso?”

Chiaramente una proposta a cui Denis non ha potuto dire di ‘No’. Dopo la proposta della D’Urso, arriva anche quella di Lory De Santo la quale gli ha proposto un provino per la sua web series ‘The Lady’.