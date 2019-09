Barbara D’Urso ha vissuti attimi davvero terribili, una tragedia sfiorata la sua. La conduttrice, infatti, è stata colpita da una lastra di cristallo

I fan attendono notizie sull’incidente e Barbara D’Urso spiega cosa è successo

Estate finita per Barbara D’Urso

La Carmelita nazionale è instancabile.

Nella scorsa stagione televisiva è stata l’assoluta dominatrice dei palinsesti Mediaset con ben 4 programmi condotti magistralmente e con un ottimo share.

Non paga di questo Barbara si è anche dedicata ad un progetto a cui teneva molto da anni, ovvero la nuova miniserie La Dottoressa Giò.

Condurre tanti programmi dunque, quasi tutti in diretta e oltretutto con studi di registrazione dislocati tra Milano e Roma non sarebbe facile per nessuno, ma super Barbara ce l’ha fatta.

Ed è normale che al termine della stagione si sia dedicata un po’ a se stessa rilassandosi nelle spiagge della sua amata Calabria( dove è nata sua madre) insieme ad un gruppo di amici vip tra cui Filippo Nardi, Giovanni Ciacci e Malgioglio.

Eppure la D’Urso nemmeno in vacanza perde la sua energia e così l’abbiamo vista sui social in divertenti video e foto bollenti.

Ora però è venuto per Barbara il tempo di rientrare in studio e prepararsi per la nuova stagione televisiva.

Ma sul set del promo qualcosa deve essere andato storto

Barbara con il collare cervicale, paura in studio e panico tra i fans

Proprio in questi giorni erano previste le registrazioni dello spot di Pomeriggio 5 e le prove del programma nel nuovo studio che accoglierà Barbara ed i suoi ospiti lunedì 9 alle 17.15.

Barbara si è presentata come sempre puntuale ma voci riportano che al collo avesse il collare cervicale, che si mette in caso di incidente.

Dal momento che nessuno sapeva nulla in merito la notizia ha cominciato a girare in rete e molti siti come ad esempio trendit hanno riportato la cosa.

I fan hanno notato poi un particolare sui social: Barbara è nota per le sue foto frontali che spesso mostrano il suo bel décolleté mentre nei giorni scorsi sono apparse alcune foto che la immortalavano di spalle.

Molti hanno pensato semplicemente una scelta fotografica, altri hanno ipotizzato che fosse uno scherzo e additato Gemma Galgani, ex del trono over come il soggetto fotografato.

Invece la verità è diversa e molto più seria per la povera Barbara D’ Urso

La D’ Urso anticipa il gossip e spiega lei stessa cosa è accaduto

Barbara è sempre molto criticata ma anche molto seguita ed apprezzata e lei ha fatto del suo rapporto speciale e diretto con i fan la sua carta vincente.

Anche in questo caso dunque non ha voluto che i giornali di gossip anticipassero la notizia e in modo molto onesto e sincero ha girato un video per spiegare l’accaduto:

“Ebbene sì, vi ho nascosto una cosa..ed è questo” “questo è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa..”

Inizia così il video su Instagram in cui Barbara mostra il collare cervicale che porta, senza pose sensuali o effetti speciali ma con gli occhiali e senza vergognarsi.

Barbara ha raccontato che circa una settimana fa è scivolata in malo modo e una lastra di cristallo l’ha colpita alla testa.

In seguito a questo incidente molto rischioso ha avuto alcune conseguenze importanti come l’insensibilità ad un braccio e alle mani.

Nonostante molti haters seguano i profili di Barbara D’Urso solo per insultarla, in questo caso ci sono praticamente solo messaggi di auguri e di sostegno per la conduttrice che di sicuro contribuiranno ad una sua ripresa in tempo per l’inizio dei suoi seguitissimi programmi.