Barbara D’Urso, le mutandine scivolano giù: incidente bollente per la conduttrice – Video

Barbara D’Urso, le mutandine scivolano giù: incidente bollente per la conduttrice –...

La conduttrice di Pomeriggio cinque sta ultimando le sue fugaci vacanze. Dopo un anno di lavoro è già carica ma si sa che l’incidente bollente è dietro l’angolo

Barbara D’Urso solita condividere con i fan la sua vita, la parte più bella e quella più malinconica. Purtroppo, sui social, a seguirla non sono solo le persone che la seguono con affetto e stima ma anche gli haters. Non passa giorno, infatti, che Barbara non combatti contro le cattiverie della rete.

Barbara D’Urso perde il costume: incidente bollente

Non ha mai avuto la paura del giudizio degli altri Barbara D’Urso ed è per questo che la conduttrice riesce ad essere sempre se stessa, nel bene e nel male, arrivando negli anni a costruire un successo più che invidiabile. Un video, una gif in realtà, condivisa pochi minuti fa non fa altro che avvalorare questa tesi.

Barbara sa anche prendersi in giro ed è per questo che ha voluto mostrare a tutti il suo tentativo fallito – l’ennesimo- di salire sul materassino in piscina. La conduttrice si sta godendo gli ultimi giorni di paura, una meritatissima paura dopo un anno intero di lavoro. Presto la rivedremo di nuovo al timone dei suoi programmi pronta a sfondare un record di ascolti dietro l’altro.

Barbara perde il costume

Condividendo il video, probabilmente, Barbara D’Urso non si è accorta che nella mini clip si vede lo slip del costumino cedere sotto la forza dell’acqua. Un piccolo incidente bollente che ovviamente ai fan non poteva passare inosservato. Il video è destinato, infatti, a fare il giro del web.

Nonostante il tempo passi anche per lei, Barbara rappresenta ancora una delle donne del mondo dello spettacolo più belle e desiderate. Per i fan ammirare le sue forme è un vero piacere.

Ecco la gif video che ha pubblicato pochi minuti fa sui social.