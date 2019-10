‘Non riuscivo a rimanere incinta’ Barbara Chiappini, cure dolorose: il dramma della showgirl

Storie Italiane, Eleonora Daniele ospita Barbara Chiappini in studio: la showgirl rivela che voleva tanto avere figli ma che ha dovuto sottoporsi a cure forti

Dolorosa confessione quella di Barbara Chiappini a Storie Italiane, la giovane showgirl, ospite a nel programma di Eleonora Daniele, ha rivelato alcuni problemi che hanno segnato la sua gravidanza. La giovane infatti ha parlato tanto della sua vita privata e di tutto quello che le ha perduto nel corso della sua carriera televisiva.

Storie Italiane Barbara Chiappini:” Non riuscivo a rimanere incinta”

Ospite nel bellissimo programma di Elonora Daniele, Barbara Chiappini ha fatto delle rivelazioni molto importanti sulla sua vita privata e sul suo ruolo come personaggio televisivo. La giovane attrice e showgirl, ha infatti parlato quasi in lacrime, di come è stato difficile affrontare la gravidanza. La giovane infatti ha sottolineato che ha avuto non poche difficoltà a rimanere incinta. Una situazione non del tutto semplice per la showgirl che ha dovuto affrontare delle cure molto importanti per portare al termine una gravidanza.

“Non arrivavano, ho penato per averli. Ho dovuto fare delle cure andate avanti per circa un paio d’anni perché avevo problemi importanti. Quando finalmente è arrivata la mia prima figlia, la mia vita è cambiata totalmente”

Barbara Chiappini,:” Ho sacrificato la mia figlia”

Ma durante l’intervista la bellissima Barbara Chiappini ha parlato anche di tutto quello che ha dovuto rinunciare per mettere su la sua bellissima famiglia. La giovane infatti ha spiegato ad Eleonora Daniele di aver preso una decisione che non le è pesata per niente, ovvero quello di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, per mettere su la famiglia. Una decisione importante quella di mettere al primo posto la famiglia, ma che ha compromesso però la sua indipendenza economica:

“La mia famiglia d’origine si è sgretolata presto. Mia mamma è morta quando ero molto piccola. Mi ha cresciuta mia zia, ma la figura materna comunque mi è mancata, perciò ho sempre avuto il desiderio di crearmi una famiglia tutta mia”

spiega la Chiappini:

“Quando ho conosciuto l’uomo della mia vita, ho finalmente realizzato il mio sogno di farmi una famiglia”

Ma Elonora Daniele ha spiegato alla Chiappini che avrebbe potuto conciliare tranquillamente il lavoro con la famiglia, spiegandole più volte che si può fare benissimo entrambe le cose.

Oggi la Chiappini però sembra aver ritrovato finalmente la serenità e di essere finalmente tornata a lavoro dopo tanti anni. La stessa però spiega che tornare di nuovo nel mondo del lavoro non è stato per niente facile anche perché alcune porte che prima erano aperte, adesso non lo sono più.