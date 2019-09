‘Sei cattiva!’ Alessandro Greco sbotta contro Eleonora Daniele: lo sfogo per la commozione in diretta

A Storie italiane Alessandro Greco ha raccontato la sua vita e la sua carriera. Il conduttore però non ha potuto fare a meno di fare un appunto a Eleonora Daniele

Grande commozione nel programma di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Ospite speciale del programma, il nuovo conduttore della nuova edizione di Miss Italia, Alessandro Grieco. Un’intervista che ha visto il conduttore in lacrime.

Alessandro Greco a Eleonora Daniele: “Sei una cattivona”

Dopo un lungo discorso sul bullismo e sull’anoressia, la conduttrice ha passato l’attenzione sul nuovo conduttore di Miss Italia Alessandro Greco. Il conduttore infatti ha parlato dell’enorme soddisfazione del suo nuovo ruolo in uno dei programmi, presentato quasi da sempre da Fabrizio Frizzi.

In occasione del suo nuovo ruolo, Eleonora Daniele (fresca di matrimonio), ha voluto ricordare il bel momento che Alessandro, in una delle puntata di Miss Italia, ha dedicato “Sei bellissima” alla sua amata moglie. Un momento decisamente romantico per Alessandro che non è riuscito a trattenere le lacrime e ha esclamato scherzando alla conduttrice:

“Sei una cattivona, Eleonora! Non vale, mi ero promesso di non piangere”.

Insomma, uno scambio di battute divertente.

Alessandro Greco e il rapporto con il suo corpo

Il conduttore di Miss italia, inoltre, ha anche parlato di uno dei problemi che porta da sempre sulle sue spalle. Parliamo appunto del rapporto complicato con il suo corpo. Alessandro infatti, ha parlato proprio del disagio che fin da giovane, il suo corpo gli recava:

“Ancora adesso non ho un bel rapporto con il mio corpo, pensa che facevo il bagno al mare con la maglietta”.

Però fortunatamente oggi la situazione è completamente cambiata per il conduttore, grazie ad una dieta dimagrante, è riuscito ad avere un rapporto migliore con il suo corpo.