Ballando, Rosalinda Celentano non può più ballare: ‘Ha fatto una risonanza magnetica’

Un triste epilogo per Rosalinda Celentano. La figlia di Claudia Mori e Adriano ha dovuto sospendere il suo viaggio a Ballando con le stelle, ecco il motivo.

Un’edizione segnata dai problemi e dai colpi di scena quella di Ballando con le stelle. Milly Carlucci di certo non si aspettava che il cast di quest’edizione risultasse così difficile da gestire. Ecco cos’è successo a Rosalinda Celentano.

Rosalinda Celentano, addio a Ballando con le stelle

Dopo il racconto del tumore in diretta, Rosalinda Celentano ha di nuovo lasciato i suoi fan senza parole. La celebre figlia d’arte ha dovuto rivelare che la sua avventura, tra le stelle danzanti, si deve fermare qui.

Un problema dietro l’altro quest’edizione segnata già dalla pandemia e dai relativi problemi col cast. Persino un professionista e un concorrente, Samuel Peron e Daniele Scardina, hanno dovuto posticipare la loro partecipazione per via della positività al Covid.

Non si può trascurare l’incidente del professionista Raimondo Todaro che mentre si allenava con la sua partner Elisa Isoardi, ha avvertito un malore per un appendicite acuta a cui è seguita l’operazione d’urgenza. Ma ovviamente questo non era abbastanza.

Ad appesantire il carico anche lo sfortunato infortunio di Alessandra Mussolini: si è fatta male al naso durante le prove. Ora arriva anche una brutta notizia: lo stop per una delle concorrenti più brave: Rosalinda Celentano.

Rosalinda è finita in ospedale, ecco perché

La Celentano ha dovuto stoppare la sua esperienza contro la sua stessa volontà. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, che in questi giorni ha fatto parlare tutti per l’outing sul tumore che l’ha colpita, adesso è costretta a rinunciare al suo sogno. La malttia l’ha colpita a 47 anni ed è riuscita a fortificarla tantissimo. Ora arriva un altro piccolo problema però insorto con una risonanza magnetica.

Tinna Hoffmann che balla in coppia con lei sarà sicuramente dispiciuta di rinunciare alla sua partner. Ma cosa ha evidenziato la risonanza? Lo ha spiegato Tinna Hoffmann a “Storie italiane”. Il motivo dell’esame medico è legato al ginocchio della Celentano che purtroppo spesso, soprattutto durante le prove, le provoca dolori forti. Una visita d’urgenza che purtroppo ha segnato negativamente il suo futuro nella trasmissione. Potrebbe rientrare dopo la cura? I fan non sperano altro.