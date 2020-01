Ballando con le stelle, anticipazioni 15esima edizione: concorrenti, conduttori e giuria

Ballando con le Stelle torna con la 15esima edizione del programma, che andrà in onda sabato 28 marzo 2020, condotto da Milly Carlucci

Scopriamo i concorrenti, i conduttori e la giuria che prenderà parte alla 15esima edizione del talent show di Ballando con le stelle.

I concorrenti

Per quando riguarda il cast dei concorrenti che prenderanno parte alla 15esima edizione del talent show di Ballando con le stelle, non sono ancora arrivate conferme certe.

Probabilmente, ci sarà spazio per Elisa Isoardi, la conduttrice ed ex fidanzata di Matteo Salvini, protagonista di una puntata di Ballando con le stelle nella scorsa edizione; l’ex pallavolista Francesca Piccinini e il celebre attore Gabriel Garko.

Nel corso delle settimane, alcune indiscrezioni hanno ipotizzato la presenza nel programma di nomi quali quello di Francesca Fialdini, conduttrice del talk di Rai1 domenicale Da noi… a ruota libera, e quello di Can Yaman, l’attore di Bitter Sweet, serie turca che ha occupato i pomeriggi estivi italiani su Canale 5.

Secondo alcuni rumour, Milly Carlucci vorrebbe fortemente nel suo programma anche Paola Barale e Barbara Bouchet. Anche Iva Zanicchi ha rivelato di essere stata contattata da Ballando con le stelle per partecipare come concorrente, ma non è chiaro se la nota cantante abbia accettato di partecipare.

Smentita la partecipazione di Mauro Corona, che non ha voluto prendere parte al programma di Rai 1 perché, a detta sua, sarebbe stato solamente ridicolo.

Conduttori e giuria

Ballando con le stelle tornerà su Rai 1 con la quindicesima edizione a partire dal prossimo 28 marzo 2020.

Ancora una volta al timone del talent show più amato della Rai vi sarà la splendida Milly Carlucci.

Confermata anche la giuria con la mitica Carolyn Smith affiancata dall’attore Fabio Canino, dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, dallo stilista Guillermo Mariotto e dal noto giornalista Ivan Zazzaroni.