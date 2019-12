Carolyn Smith tumore ‘Mi danno per spacciata’: lo sfogo amaro della giurata di Ballando con le stelle

Carolyn Smith tumore ‘Mi danno per spacciata’: lo sfogo amaro della giurata...

Carolyn Smith giurata del talent di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, parla ancora del suo tumore “Mi danno per spacciata”: lo sfogo dopo le fake news

La giudice del programma su Rai 1, Carolyn Smith, condotto da Milly Carlucci, torna di nuovo a parlare della sua lunga malattia. L’ex ballerina, infatti, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Nuovo.

Carolyn Smith tumore: come sta oggi

L’ex ballerina e giudice di ballando con le stelle, ha parlato ancora della malattia che purtroppo l’ha colpita un po di anni fa e che sta combattendo da tempo. La coreografa si sta preparando al ritorno nel programma di Milly Carlucci, combattendo con dignità la malattia.

La Smith infatti sta affrontando questo lungo percorso grazie ai suoi sostenitori, molti fan del web infatti la incoraggiano ogni giorno e la sostengono in questa dura battaglia, ma il sostenitore più grande della coreografa è proprio il marito che non l’ha mai abbandonata in tutto questo tempo.

Ma a quanto pare non tutti hanno il piacere di sostenere la giudice, spesso infatti Carolyn è stata vittima di fake news in cui si dichiarava la sua morte, in merito a questo Carolyn ha detto:

“Tutto questo non solo mi danneggia moralmente, ma anche nel lavoro visto che per fortuna ho ancora tanti impegni e con la mia professione ci campo”

Carolyn, lo sfogo: “Mi danno per spacciata”

L’ex coreografa oggi però sta sostenendo una battaglia molto dura contro il tumore ma a quanto pare in molti già la vedono morta. Molte sono le fake news sul suo conto e quasi ogni settimana Carolyn deve pubblicare video dove si dice stufa di queste assurde notizie.

“Mi danno per spacciata, ma io sono ancora in pista!”

Oggi Carolyn però nonostante le notizie false sul suo conto cerca di tirare avanti e di combattere il più possibile contro la malattia affidandosi non solo alla cura dei medici ma anche alla fede e non solo, oggi fa molta forza su se stessa:

“Ho subito tante sofferenze e ho imparato a contare su me stessa e sulla mia forza di volontà”.

Ma anche il marito in questo lungo percorso sembra essere molto vicino alla moglie e la sostiene in tutto ciò che fa.