Baby K, lo slip troppo sgambato mostra la zona intima ‘Ce l’ha come come Belen Rodriguez’ – Foto

Baby K, la rapper bollente sui social, l’indumento troppo sgambato mostra la zona intima mandando i fan in delirio i quali non hanno potuto fare a meno di notare il ‘piccante’ dettaglio

Baby K, all’anagrafe Claudia Judith Nahum, è la rapper Italiana più pagata e ascoltata del momento. Le sue hit orecchiabili e travolgenti da anni non smettono di farci sognare e ballare d’estate.

La rapper ama condividere sui social, scatti che la ritraggono nella sua vita quotidiana o durante gli shooting fotografici, mandando in delirio gli utenti i quali l’apprezzano non solo per la sua musica ma anche per la sua bellezza mozzafiato.

Baby K bollente sui social, il costume troppo sgambato

La rapper nata a Singapore, vanta sui social migliaia di follower, nelle ultime ore scatenati a seguito dell’ultimo scatto postato dal”interprete di ‘La Playa’.

Baby K, si mostra al suoi fan con il suo fisico tonico e audace avvolto da un costume in stile vintage, dalla sgambatura vertiginosa, che mette in risalto le sue forme.

La foto pubblicata poche ore fa ha ottenuto subito migliaia di like e di commenti, ed è accompagnata dalla didascalia:

‘E’ sempre estate! state of mind’

Dopo lo scatto, infatti, come alcuni hanno fatto notare si sono certamente alzate le temperature.

Baby K, il dettaglio sulla zona intima non passa inosservato

Tra gli apprezzamenti vari, molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio sulla zona ‘intima’.

Il costume sgambatissimo, scopre l’inguine della cantante, ove nella parte destra si scorge una farfalla tatuata, come quella di Belen Rodriguez, che ai tempi della sua conduzione a Sanremo fece tanto scalpore, per lo spacco di quell’abito ritenuto troppo eccessivo.

A differenza di Belen Rodriguez anche lei protagonista di uno scatto bollente qualche giorno fa, la farfallina cel’ha dal lato opposto.

Ecco lo scatto che ha mandato i fan in delirio: