Belen Rodriguez bollente, mano nelle mutandine trasparenti: la foto sui social diventa virale

Belen Rodriguez mano nelle mutandine trasparenti, Instagram stories manda in delirio i fan

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, è ancora una volta al centro delle voci di gossip.

Questa volta però non si parla della sua presunta gravidanza ma del sensuale scatto condiviso sui social che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. Per quale motivo? Una clip davvero bollente che ha stuzzicato la fantasia dei suoi seguaci.

Belen Rodriguez, scatto sensuale su Instagram

La sua bellezza ha stregato milioni di fan nel nostro Paese. Belen Rodriguez è amata non solo per il suo fascino ma anche per il suo talento: è una ballerina, cantante, attrice, modella, conduttrice e una grande mamma. E’ seguitissima sui social e come accade ogni giorno non manca mai di deliziare i suoi fan con scatti da capogiro che fanno, in pochi secondi, un boom di like e di commenti.

Questa volta, la moglie di Stefano De Martino è tornata sui social più sexy che mai. Nelle ultime ore, la conduttrice argentina pare infatti abbia deciso di far impazzire il web con uno scatto molto sensuale.

La showgirl argentina con la mano negli slip

Insieme al piccolo Santiago e Stefano, la modella si sta godendo gli ultimi giorni di fine estate sulla sua barca. Nel dettaglio, la showgirl argentina ha condiviso una IG stories davvero sensuale. Mentre suo marito è intento a guidare la barca, la conduttrice ha pensato bene di mandare in delirio il popolo del web con un gesto piuttosto sexy che ha stuzzicato la fantasia dei suoi seguaci.

La clip condivisa sui social, mostra Belen dapprima la sua seducente scollatura ma l’attenzione dei suoi follower è stata catturata dal gesto compiuto pochi secondi dopo mentre con nonchalance si infila le dia nel suo slip trasparente. Un video che ha lascia poco spazio all’immaginazione.