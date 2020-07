Aurora Ramazzotti si mostra ai suoi follower e sconvolta mostra i suoi capelli bianchi e le punture di zanzara. La ragazza è disperata.

Aurora Ramazzotti si mostra ai suoi follower con assiduità. La ragazza disperata si mostra senza problemi, facendo vedere le brutte punture di zanzara sulla fronte e i primi capelli bianchi. Con la sua solita ironia posta molte stories dove mostra i suoi difetti.

La ragazza non ha segreti per i suoi fan

Aurora Ramazzotti come detto mostra in tutta la sua vita ai fan, servendosi dei social e non si nasconde. Per questo è molto apprezzata e seguita, soprattutto per la sua sincerità:

“Sono sconvolta”

Questo è il commento a corredo delle stories dove la giovane Aurora Ramazzotti, racconta una delle sue ultime uscite serali a cena in compagnia di amici e tutti i preparativi.

La ragazza molto ironica proprio come la madre Michelle Hunziker, mostra tutta la sua giornata, partendo dalla visita dal parrucchiere. Ha mostrato molte foto dei capelli bianchi che le sono cresciuti nonostante la giovane età. È subito corsa ai ripari, correndo dalla sua parrucchiera di fiducia. Alla sera invece ha mostrato il suo look perfetto, mostrando con aria divertita un’enorme puntura di zanzara che ha sulla fronte.

Le foto scherzose di aurora

La puntura di zanzara probabilmente molto affamata è diventata un ponfo molto grande in piena fronte, causando molto fastidio, imbarazzo e ovviamente prurito. La foto aveva una divertente didascalia, scherzando coi sui fan:

“È un segno del destino per non farmi più uscire”

Aurora ama condividere la sua vita con i suoi follower, non ha segreti e di recente ha dato la notizia che conviverà presto col suo ragazzo. Il fidanzato Goffredo Cerza ha vissuto con la famiglia Trussardi a Bergamo durante il lockdown. Dopo questa esperienza sembrano pronti per questo grande passo.