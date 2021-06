Aurora Ramazzotti, lo scatto in intimo è da censura: il tatuaggio si...

E’ irriconoscibile, Aurora Ramazzotti ha mostrato il suo lato più intimo, mai visto prima d’ora. – FOTO

La figlia di Michelle Hunziker, anche stavolta ha stupito i suoi follower su Instagram, come? con una serie di foto in cui appare in intimo, è una vera bomba sexy.

Aurora Ramazzotti, la vera star del web

Impossibile non conoscerla, almeno una volta sarai andato a visitare il suo profilo Instagram.

La bella Aurora Ramazzotti è una vera star del web, la seguono più di 2,1 milioni di persone.

Non è la classica influencer, il suo profilo Instagram è sempre davvero molto originale.

Nelle stories Instagram non si mostra quasi mai con capelli perfetti e trucco appena fatto anzi, spesso la vediamo struccata con i capelli legati.

Una bellezza disarmante, acqua e sapone, proprio per questo è davvero molto amata dal pubblico.

Spesso fa delle rubriche a luci rosse dove si confronta con i suoi follower, sempre in maniera molto ironica.

Pochi giorni fa ha anche mostrato i sex toys che usa con il suo ragazzo, creando uno sketch davvero molto simpatico e divertente.

La sua ironia è travolgente, proprio come quella di sua mamma, Michelle Hunziker.

Poche ore fa, Aurora ha condiviso una serie di foto davvero molto sensuali, vediamole.

Aurora Ramazzotti in intimo è meravigliosa – FOTO

L’influencer ha lasciato tutti a bocca aperta con i suoi ultimi scatti.

In questi giorni la Ramazzotti sta lavorando in un set per un progetto importante, che svelerà a breve.

Per questo durante le pause ha deciso di scattare qualche foto mozzafiato, infatti nella terza immagine appare con un bell’esemplare di chow chow, il suo dolce amico a quattro zampe.

Nel secondo scatto è con Laura Barenghi, la make up artist che la stava truccando.

Ma la prima foto ha spiazzato tutti, anche suo papà Eros che ha lasciato un commento con delle emoticon, quasi a simboleggiare la gelosia e l’apprensione verso sua figlia.

Aurora si è mostrata con un intimo bianco molto stretto, davvero molto sexy.

Si può notare anche il tatuaggio che ha in mezzo al décolleté.

Uno scatto super provocante, per questo non sono mancati gli apprezzamenti “Hai un fisico da modella”, “Wow che silhoutte”, “Sei bellissima, uguale alla mamma”.

Aurora Ramazzotti ha fatto proprio colpo, il suo corpo mozzafiato ha conquistato tutti.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti, mostra i sex toys che usa con il suo ragazzo – Foto