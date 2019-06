Aurora Ramazzotti costretta a coprire il viso, poi il duro sfogo ‘Mi lascio trapassare dalle cattiverie’

Aurora Ramazzotti è molto seguita sui social. Poche ore fa ha pubblicato una foto con la sua mamma spiegando il motivo per cui è costretta a coprirsi

Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti sono molto seguite sui social. Le due hanno tantissimi follower e in molti amano vederle insieme: oltre alla somiglianza fisica, c’è anche quella caratteriale che le rende simpatiche a molti.

Aurora Ramazzotti costretta coprirsi con occhiali e cappellini

La bellissima figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ormai si sta godendo le sue vacanze, con il fidanzato e gli amici. Appena ha potuto, l’ha raggiunta anche mamma Michelle che con lei ha scattato alcune foto. Nell’ultimo scatto è ancora più evidente la somiglianza tra le due. Michelle non è più una ragazzina ma di Aurora sembra la sorella piuttosto che la mamma.

La giovane Ramazzotti, condividendo lo scatto, ha voluto raccontare a tutti il motivo per cui è costretta ad indossare cappelli dalla dubbia bellezza e occhiali da sole piuttosto coprenti. Pare che il sole non sia un ottimo amico per lei, che ha una pelle molto chiara. Aurora, infatti, è soggetta ad allergia solare.

Aurora lotta contro il sole e gli haters

Il sole può essere benefico, ma se non ci sono le giuste precauzioni può remare fortemente contro la salute e Aurora fa più che bene a coprire le zone più sensibili. Proprio poche ore fa la figlia della showgirl ha sfogato la sua rabbia e la sua frustrazione: Aurora Ramazzotti è figlia di due persone molto noto nell’ambito della musica e dello spettacolo, pertanto gli haters fanno la fila per demolirla.

Ci sono insulti però davvero pesanti che non vanno giù e che a volte pesano come zavorre. Aurora però è una ragazza intelligente e anche se ogni tanto vacilla sa sempre ritorna a ricordare che purtroppo ci sono la cattiveria, l’invidia e tanti altri sentimenti negativi che purtroppo fanno parte dell’animo umano e lei ha la fortuna di avere accanto persone che tengono alla larga questi sentimenti nefasti, per fortuna.