Aurora Ramazzotti disastro con l’auto a Mykonos: panico per la figlia di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti, in questi giorni, è in vacanza con gli amici e il ragazzo. Purtroppo poche ore fa non ha passato un bel momento alla guida dell’auto

Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è in vacanza con i suoi amici a Mykonos, una bellissima isola della Grecia dotata di un mare davvero splendido e di spiagge da sogno. Aurora con la sua nuova forma fisica impeccabile si sta godendo dei giorni di puro relax, ma è finita – poche ore fa- col vivere un vero incubo, l’incubo di tutti quelli che non sono abituati ad un certo tipo di guida.

Aurora Ramazzotti e i problemi con l’auto in vacanza

La primogenita di Michelle Hunziker ha voluto raccontare in prima persona il piccolo incubo vissuto in vacanza. La ragazza, per fortuna, non era sola ed è riuscita a superare il tutto al meglio. Aurora Ramazzotti si è ritrovata con una macchina noleggiata su una salita a Mykonos.

Avendo la patente per lei non sarebbe dovuto essere difficile affrontare la salita senza problemi. Purtroppo però, l’auto in questione, era senza cambio. Pertanto, Aurora ha avuto delle difficoltà. Probabilmente la figlia di Michelle Hunziker non

Aurora ‘salva’ grazie al fidanzato

La bella Aurora Ramazzotti rende sempre partecipi i suoi fan delle sue marachelle. Questa volta ha raccontato il tutto postando una foto scattata proprio dal suo ragazzo che – bisogna riconoscerlo- ha notevole senso artistico.

La figlia di Michelle Hunziker, infatti, è riuscita a non distruggere la macchina e a non scatenare il panico generale proprio grazie al suo ragazzo che, avendo più esperienza con questo tipo di macchine, è riuscito a risolvere l’intoppo. Aurora era andata nel panico: si era creata la fila di macchine dietro. Sicuramente avrà imparato la lezioni: evitare le macchine col cambio automatico.

Ecco il post in cui racconta tutta la sua assurda avventura a Mykonos.