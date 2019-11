Attacco di panico, ecco i 7 modi per aiutare chi ne è colpito

Attacco di panico, ecco i 7 modi per aiutare chi ne è...

Oltre il 13% delle persone è suscettibile agli attacchi di panico, che può essere molto intenso e angosciante. Quali sono i sintomi e come puoi rispondere al meglio?

Attacco di panico: ecco come fronteggiarlo al meglio.

Educa te stesso

Secondo la Mental Health Foundation, il 13,2% delle persone ha subito un attacco di panico.

Se conosci qualcuno che ne soffre spesso, può essere utile capire meglio cosa sono.

Gli attacchi possono durare da 5 a 30 minuti, con sintomi quali respirazione rapida, sudorazione, battito cardiaco accelerato, brividi e nausea.

Stai calmo

“Se stai avendo un attacco di panico breve e improvviso, può essere utile avere qualcuno con te che ti rassicuri sul fatto che passerà“, afferma Paul Salkovskis, professore di psicologia clinica e scienze applicate all’Università di Bath dal SSN.

È importante gestire l’attacco e non cercare distrazioni; restare calmi può fornire conforto.

Sii rassicurante

Gli attacchi di panico possono essere molto angoscianti; alcune persone descrivono la sensazione di avere un infarto o che potrebbero morire. È importante rassicurare la persona che sta subendo un attacco di non essere in pericolo. I sintomi, attribuibili alla risposta di combattimento o fuga del corpo, in genere raggiungono il picco entro 10 minuti.

Incoraggia respiri profondi

Incoraggia la persona a respirare lentamente e profondamente – Consiglia di contare ad alta voce o di chiedere di guardarti mentre alzi con calma il braccio su e giù.

Fai attenzione a non essere sprezzante

Il tuo “non farti prendere dal panico” può essere ben intenzionato, ma cerca di evitare qualsiasi linguaggio e frasi potenzialmente sprezzanti.

Prova un esercizio di messa a terra

“Uno dei sintomi degli attacchi di panico può essere la sensazione irreale o distaccata“, afferma Martin Antony, professore di psicologia alla Ryerson University di Toronto, in Canada.

Le tecniche di radicamento, o altri modi per sentirsi connessi al presente, possono essere efficaci – La mente suggerisce di concentrarsi sulla trama di una coperta, annusare qualcosa con un forte profumo – e persino calpestare i piedi.

Chiedi loro di cosa hanno bisogno

Le persone spesso possono sentirsi esauste dopo un attacco di panico.

Chiedi delicatamente se vogliono un bicchiere d’acqua o qualcosa da mangiare. (La caffeina, uno psicostimolante, è da evitare e lo stesso vale per l’alcool).

In un secondo momento, quando si saranno ripresi, potresti chiedere loro cosa trovano utile durante o dopo un attacco.