Sogni di cadere nel vuoto? L’angosciante verità che si nasconde nella tua mente

Ti capita spesso di sognare di cadere nel vuoto? Ecco qual è il vero significato e cosa nasconde la tua mente. Mai avresti immaginato una cosa del genere!

Sognare di cadere nel vuoto, cosa significa? Ecco la verità dietro questo incubo ricorrente che non ti abbandona mai di notte. Non lo avresti mai immaginato, vero?

Sognare di cadere nel vuoto, il significato psicologico

Fortemente stressati dalla routine quotidiana, avvolti in numerose questioni, incapaci di far fronte e logorati dall’insicurezza, nasce cosi un profondo stato di inquietudine che si ripercuote sulla fase rigenerativa del corpo umano, ovvero il riposo. Si diffonde la paura di non essere all’altezza, si abbassa l’autostima e si crea la sfiducia nelle proprie capacità.

Il sogno secondo gli psicanalisti, non è altro che l’attività neuronale che porta a sviluppare immagini mentali di ciò che accade nella quotidianità.

Così il senso di colpa o di vergogna, che logorano il nostro stato emotivo, portano allo stesso modo della profonda insicurezza che è accompagnata all’emozione della paura a uno stato di turbamento che si ripercuote anche nelle ore della notte.

Freud, evidenziava come la caduta sia legata al passato, a giochi infantili da cui trarre piacere, oppure a un piacere arcaico, legato alla sfera intima, dove risulta essere indice di piacere e di abbandono ad esso.

Di fatto, ogni sogno va analizzato in base ai fattori emotivi e psicologici che il soggetto sta vivendo e attraversando. Nulla è a caso, soprattutto i sogni, anche quelli più astratti e confusionali, indicano lo stato emotivo che ci troviamo ad affrontare e soprattutto sono indice di richiamo ad uno stato più sicuro ed equilibrato.

Si potrebbe dire che i sogni sono la nostra voce interiore, la mente che grida, tranquillità e serenità.

Cadere e precipitare nel sonno, tutti i significati

Tutti i sogni sono legati ad eventi giornalieri, di solito quelli che vengono ricordati sono vicino alla fase del risveglio. Il sogno si suddivide in due fasi, fase REM e NON REM.

Dopo circa venti minuti si passa dalla fase NON REM alla fase REM, che dura circa 90 minuti.I sogni nascono e si sviluppano durante la fase NON REM e si rammentano quelli presenti nella fase del risveglio.

E’ molto importante riposare e assicurare al corpo e alla mente la rigenerazione, garantendo il giusto riposo. La deprivazione di sonno è strettamente interconnessa a numerose difficoltà che incidono in maniera nociva sull’attenzione e concentrazione, cosi come sul comportamento con stati d’animo di irritabilità e tensione.

Ma qual è il significato vero e proprio? Eccolo: