Asteroide del 29 aprile, come osservarlo e godersi lo spettacolo

Il 29 di aprile passerà vicino alla Terra un enorme asteroide. Ecco come poterlo vedere e goderci lo spettacolo che il nostro cielo ci mostrerà.

Quello che ci sfiorerà il 29 di aprile sarà il più grande asteroide del 2020 che si è avvicinato nella nostra porzione di universo. Si chiama OR2 1998 ed è molto grande, veloce e ci sfiorerà il 29 aprile alle 11.56 ora italiana. In molti già vedono nel suo passaggio come un ulteriore segno che siamo di fronte ad un ulteriore segno funesto.

Il primo avvistamento

L’asteroide OR2 1998, si muove a circa 8.7 km/s e potrebbe scatenare una catastrofe nel caso in cui si dovesse schiantare. Si troverà relativamente vicino a noi circa 0.04 unità astronomiche cioè 6 milioni di chilometri dal Sole. A questa distanza siamo del tutto al sicuro, come anche ribadito dagli astronomi all’Osservatorio di Arecibo a Puerto Rico, che hanno iniziato a monitorare ogni suo movimento.

Saranno scattate immagini radar ad alta risoluzione, in modo da poter avere una stima della dimensione ben più precisa di quella che attualmente abbiamo, attualmente si pensa che sia lungo 4,1 KM e largo 1,8Km. Venne scoperto dalla NASA nel 1998, inserendolo in una lista degli oggetti vicini alla Terra, ma non così tanto per poter causare un disastro.

Dove vedere e come seguirlo al meglio

La NASA assicura che non è attualmente pericoloso, anche se all’epoca i ricercatori del programma NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking), gestito dal Jet Propulsion Laboratory lo classificherebbero come potenzialmente pericoloso, a causa della possibile traiettoria e le sue dimensioni. All’epoca della scoperta di OR2 1998 Eleanor Helin, principal scientist del NEA ha dichiarato:

“Il nostro obiettivo è scoprire e tracciare tutti gli asteroidi e le comete potenzialmente pericolosi molto prima che possano avvicinarsi alla Terra […] NEAT sta facendo esattamente ciò che dovrebbe fare”.

L’asteroide 1998 OR2 è osservabile anche con un piccolo telescopio, soprattutto nei giorni che precedono il passaggio. Il telescopio EarthSky spiega come poterlo vedere:

“Gli appassionati di cielo possono inizialmente utilizzare un oculare grandangolare (32 mm o 35 mm) per puntare il telescopio verso una stella di riferimento lungo il percorso dell’asteroide. Dopo aver avuto la certezza che lo strumento stia puntando verso la zona corretta, si consiglia un oculare da 26 mm o 27 mm per rilevare il movimento lento dell’asteroide. Dovrai annotare il campo stellare e osservare l’oggetto che si muove per un periodo di circa 10-15 minuti”.

Lo si potrà seguire anche online, grazie al sito VirtualTelescope se non avete un telescopio o il meteo non consentirà di ammirarlo.