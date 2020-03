Nasa, quando l’asteroide passerà “vicino” alla Terra: “Grande come l’Everest”

La Nasa ha lanciato la notizia che un asteroide grande come l’Everest passerà “vicino” al nostro Pianeta. Ma quando e cosa potrebbe accadere?

Asteroide vicino alla Terra? È quanto afferma la Nasa lanciando un piccolo allarme e spiegando cosa potrebbe accadere.

Asteroide grande come l’Everest: quando passerà vicino alla Terra?

In un periodo dove le preoccupazioni sono molto serie per tutto il pianeta Terra, ora la Nasa lancia un comunicato dove avverte che un asteroide grande come l’Everest passerà vicino al nostro Pianeta in data 29 aprile.

Non c’è di cui preoccuparsi sostengono, perché il corpo celeste e roccioso passerà ad una distanza di 6 milioni di chilometri: se per noi è una distanza immensa, in termini astronomici – come spiega anche la Stampa – è una distanza ravvicinata. Un milione di chilometri – per intenderci – è pari alla distanza Terra – Luna.

L’asteroide è stato rilevato dai professionisti utilizzando i potenti mezzi di osservazione e la probabilità che si scontri con il nostro Pianeta è di una su decine di migliaia.

La particolarità che non ha lasciato indifferenti è la sua grandezza, paragonabile all’Everest. Gli astronomi della Nasa rassicurano gli umani e non lanciano alcun allarme in merito, anche se la sua grandezza è particolare e decisamente più grande di tutti gli asteroidi passati sino ad oggi vicino alla Terra: