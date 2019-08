Al Bano, il figlio Yari Carrisi flirt con Asia Argento? Impazza il gossip

Tra Asia Argento ed il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi c’è del tenero? La foto dimostra il grande feeling tra i due figli d’arte

Yari Carrisi, ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto che ritrae Asia Argento. Scopriamo cosa sta accadendo tra i due…

Che rapporto c’è tra Asia Argento e Yari Carrisi?

Da qualche mese Asia Argento ha deciso di togliersi dai social, disattivando quindi i suoi profili pubblici. L’attrice ha preferito rimanere per un po’ senza l’attenzione dei media.

Ma è comparsa di nuovo, questa volta però tramite il profilo di Yari Carrisi, il figlio di Albano e Romina Power. Yari ha infatti pubblicato sul suo account Instagram una foto dell’attrice, in bianco e nero, con la didascalia: ”Silver Asia”.

Sembra che i due al momento si trovino insieme a Roma, ma non è specificato il motivo dell’incontro ed in molti si domandano se sia per questioni lavorative o ci sia sotto dell’altro.

Per il momento non è arrivata nessuna dichiarazione dai diretti interessati, anche se in molti ipotizzano una possibile relazione tra i due.

Al figlio di Albano infatti, sembrano piacere le donne con un carattere forte e sopra le righe, come la sua ex Naike Rivelli. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Rai Due Pechino Express, nel 2015.

Perché Asia si è tolta dai social?

Dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta con l’attore Tim Bennett e la relazione con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha deciso di togliersi per un po’ dai social.

Asia Argento ha deciso di ritirarsi dalle scene, non andando più in televisione e disattivando i suoi profili pubblici.

Asia, ha deciso di prendersi del tempo per lei, per ritrovare di nuovo un equilibrio nella sua vita dopo tutte le vicende e gli scandali che l’hanno travolta.

Ecco la foto condivisa da Yari Carrisi: