Asia Argento ‘Strafatta’: sguardo assente e espressione triste, la foto diventa virale

Asia Argento di nuovo sotto la luce del gossip, questa volta a renderla protagonista è una foto postata sui social. Gli haters si scagliano contro l’attrice

Asia Argento è tornata di nuovo a far parlare di lei. A renderla protagonista di un episodio social è una foto postata sul suo profilo personale di Instagram.

Asia Argento gli attacchi degli haters

Asia Argento è una delle attrici più discusse di questi ultimi anni. Dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta, ovvero, quello in cui è stata accusata di aver abusato di un giovane minorenne, Asia ha passato un periodo davvero drammatico. L’attrice infatti ha visto piovere sulla sua persona, milioni di accuse e insulti da parte del pubblico. Una vicenda che l’ha vista coinvolta in prima persona e che ha messo a rischio la carriera. Un periodo molto difficile per Asia, che ha dovuto affrontare con tanta forza davanti a tutt’Italia.

Nonostante il periodo oscuro, la donna oggi si è ripresa e piano piano sta cercando di recuperare la sua vita. L’attrice infatti ci sta riuscendo anche grazie all’aiuto dei suoi fan che la sostengono e la incoraggiano a non arrendersi. Eppure non tutti la pensano cosi.

L’attrice infatti, è molto attiva sui socia, ma a quanto pare gli haters non mancano mai di insultarla e rivangare i suoi errori.

Gli haters contro Asia

In una foto recente, infatti, l’attrice ha pubblicato una foto con il papà Dario Argento del numero di “Dust“. La foto sicuramente non è passata inosservato, infatti i due sono stati ritratti in un’atmosfera gotica e tetra dove appaiono con visi pallidi. Molti sono stati i like e commenti positivi ricevuto alla foto, ma come sempre non sono venuti meno i commenti degli haters:

“Pedophile hypocrit murderer”

oppure

“La foto è raccapricciante solo per la tua presenza”

L’attrice non fa caso ai commenti negativi a cui ormai è abituata, ma cerca di non rispondere e di andare avanti senza scatenare altri scandali.