Asia Argento, il devastante lutto: lo straziante ricordo sui sociale commuove i fan

Asia Argento ha commosso tutti con il suo ultimo post sui social. L’ex giudice di X-Factor condivide con i suoi fan il suo devastante lutto

Asia Argento è uno dei volti noti dello spettacolo italiano, in particolare per la sua partecipazione nelle vesti di giudice al celebre talent X-Factor.

Recentemente è finita al centro del gossip per il suo ritiro forzato dal Reality Pechino Express a causa di un infortunio che non le ha reso possibile proseguire la sua avventura insieme ai suoi compagni di viaggio.

Poche ore fa invece è tornata a far parlare di se per un commovente post pubblicato sul suo profilo social, con il quale ha condiviso il ricordo di un lutto devastante.

Asia Argento, il devastante lutto sui social commuove tutti

Poche ore fa l’ex concorrente di Pechino Express ha pubblicato sul suo profilo social un post con il quale ha voluto ricordare uno degli uomini più importanti della sua vita.

Si tratta di Anthony Bourdain il celebre cuoco e scrittore scomparso suicida lo scorso 8 Giugno 2018. Le cause del suo estremo gesto restano tutt’oggi misteriose.

La perdita di Bourdain che è stato il compagno di Asia Argento per oltre 1 anno, è stata devastante e abbia segnato nel profondo la figlia del Re dell’Horror che aveva visto in lui quell’uomo con il quale avrebbe voluto trascorrere il resto della sua vita.

Il post sui social

In un post sui social, Asia Argento ricorda il suo ex compagno in un dolcissimo scatto in bianco e nero.

I due si divertono, appaiono spensierati. E’ così che ha voluto ricordarlo, mentre sorridenti sono seduti sul ciglio della strada.

Il tutto accompagnato da un assordante silenzio, nessuna didascalia, nessun commento, solo tanta malinconia e dolore.

Ecco il post pubblicato poche ore fa dall’ex giudice di X factor: