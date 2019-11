Asia Argento ‘Gravemente infortunata’ costretta a ritirarsi da Pechino Express: la soffiata di Dagospia

Asia Argento, volto noto della musica e della Tv italiana, è ritornata recentemente al centro dei gossip a seguito dell’annuncio della sua presenza nel cast della nuova edizione di Pechino Express.

Un’avventura intensa, che sarebbe purtroppo per l’ex Giudice di X Factor finita troppo presto. Scopriamo di più.

Asia Argento costretta a ritirarsi da Pechino Express

Sarebbe stata costretta a ritirarsi da Pechino Express, Asia Argento, il celebre reality game condotto da Costantino della Gherardesca, che quest’anno giunge alla sua ottava edizione, la quale quest’anno torna in oriente, tra la Thailandia, la Cina e la Corea.

A riverarlo Dagospia, il quale rivela che la figlia del celebre maestro dell’Horror, Dario Argento sarebbe stata vittima di un grave incidente tra la registrazione della seconda e terza puntata, tale da essere necessario il ritiro, anche se al momento pare non sia ancora nota la natura dell’incidente che l’ha colpita.

Da chi sarà sostituita Asia Argento? Voci di corridoio rivelano che sarà Vera Gemma a fare coppia con l’ex concorrente del GF Gennaro Lillio.

Non si hanno notizie ufficiali in merito, di certo i fan sono preoccupati per le condizioni di salute della Argento, ma purtroppo sembra che conosceremo tutta la verità a seguito della messa in onda del reality prevista per Febbraio 2020.

Pechino Expresss 2020 torna in Oriente: ecco il nuovo cast

Dopo ‘Mamma Africa’, Pechino Express ritorna in oriente per un suggestivo viaggio tra le mete più suggestive dell’estremo Oriente: Thailandia, Cina e Corea.

Chi si sfideranno in questa nuova edizione? Dieci nuove coppie tutte da scoprire. Ecco di chi si tratta: I Wedding Planner formata da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, I Guaglioni costituita da Gennaro Lillio e Luciano Punzi, I Gladiatori che vedranno insieme Max Giusti e Marco Mazzocchi, e ancora Padre e Figlia con Marco Berry e la figlia Ludovica e Mamma e Figlia Soleil Sorge e Wendy Kay.

Inoltre seppur un interrogativo ci saranno Le Figlie d’Arte Asia Argento e Vera Gemma, poi Le Collegiali formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni, Gli Inseparabili con Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori, Le Top con la Madre Natura Ema Kovac e Dayane Mello e infine I Palermitani costituita da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa.

Un Pechino Express tutto da scoprire e da vivere.