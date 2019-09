Asia Argento irriconoscibile, capelli corti e di un altro colore: la foto sui social lascia senza parole – Foto

Asia Argento, ritorna su Instagram, l’attrice dopo mesi di silenzio sui social, appare in una foto completamente cambiata, ecco cosa è successo

L’attrice Asia Argento ritorna di nuovo su Instagram. L’attrice dopo mesi dalla sua assenza sui social, ha deciso di ritornare con un drastico cambio look.

Asia Argento ritorna su Instagram

L’attrice italian Asia Argento è tornata sui social dopo mesi di silenzio. La donna infatti ha deciso di riaprire di nuovo il suo account privato di Instagram e lo ha fatto impressionando i suoi fan.

L’attrice infatti dopo mesi dalla sua assenza, è ritornata a far parlare di se, anche se il suo ultimo post risale al 27 maggio scorso seguite i giorni successivi da instgagram stories, in cui parlava di Morgan e dello sfratto che il cantante ha subito in questi mesi. Ma la cosa che ha lasciato allibito il pubblico di Instagram è stato ben altro. Solo poche ore fa infatti, è tornata sui social con un cambio look pazzesco.

Asia Argento taglia tutti i capelli

L’attrice italiana Asia Argento, come abbiamo già accennato, è tornata sui social con un cambio look che ha fatto preoccupare e non poco i fan dell’attrice. La donna si mostra felice e spensierata con un sorriso raggiante, su una bella spiaggia al mare, ma quello che preoccupa di più i fan è il suo nuovo look. Asia infatti è totalmente cambiata, passando da capelli lunghi e castani, a corti e biondi platino.

Un cambio look pazzesco che ha lasciato i fan dell’attrice veramente senza parole e sotto la didascalia della foto, l’attrice scrive:

“Sono tornata e sono più forte di prima!’,

Insomma un cambiamento radicale ma che forse fa presagire ad una nuova e felice vita.