Ascolti TV 13 Giugno: Chi ha vinto tra All Together Now e Don Matteo, ecco tutti i dati Auditel

Ascolti TV 13 Giugno 2019, chi ha vinto tra All Together Now su Canale Cinque e Don Matteo su Rai 1, ecco tutti i dati Auditel

Nella serata di ieri sono andati in onda diversi canali televisivi che hanno intrattenuto il pubblico italiano. A intrattenere i telespettatori due programmi in particolare, troviamo appunto su Canale Cinque All Together Now, il talent show condotto dalla bravissima Michelle Hunziker e da J-Ax, mentre su Rai 1 Don Matteo.

Entrambi i programmi si sono sfidati fino alla fine per ottenere il primo posto nella classifica dello share, ma a quanto pare solo uno di questi è riuscito ad avere la meglio.

Ad avere la meglio intatti è stato All Together Now, che ha raccolto davanti allo schermo il 16,3% di share. Niente male Don Matteo, che invece su Rai 1 è riuscito a conquistare il 13,4% di share.

Altri Canali TV

SU Rai 2 invece è andata in onda la Serata Evento La Trattativa che ha interessato il 5,5% di telespettatori. Su Italia Uno invece è andato in onda 47 Ronin che invece è riuscito a conquistare il 5,2% di share. Niente male Rai 3 che invece con Il Diario di Anna, è riuscito a totalizzare il 6% di share. Mentre su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio totalizzando il 5,3% di telespettatori.

Passiamo invece ai principali canali del digitale terrestre

Su La7 è andato in onda Piazza Pulita che ha intrattenuto il 6% di telespettatori. Invece su TvB invece 2012 ha registrato il 2,3% di share. Il canale Nove invece ha mandato in onda la partita VolleyBall Italia-Russia che ha catturato l’attenzione del 2,2% di telespettatori.