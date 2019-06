Ascolti TV 6 Giugno: Chi ha vinto tra Music Awards e All Together Now, ecco i dati Auditel

Ascolti tv 6 Giugno, ecco chi si è sfidato a colpi di share tra All Together Now su Canale Cinque e Music Awards su Rai 1, ecco tutti i dati Auditel

Ascolti TV

Come sono andati gli ascolti TV? Ieri sera 6 Giugno 2019, sono andati in onda programmi in diversi canali televisivi che hanno intrattenuto il pubblico italiano.

Molti sono stati i programmi televisivi che hanno portato a casa un ottimo risultato per quanto riguarda lo share. La sfida avvincente è stata tra due rivali di grande impatto ovvero Rai 1 con Music Award condotto dalla bellissima Vannessa Incontrada e Carlo Conti, e All Together Now invece dalla bella Michelle Hunziker e J-Ax.

Entrambi i programmi si sono sfidati fino alla fine per ottenere il primo posto nella classifica dello share. Questa volta infatti ad avere la meglio è stato il programma su Rai 1 Music Awards che ha ottenuto il 16,2% di telespettatori. Niente male All Together Now che invece ha ottenuto il 12,8% di share.

Altri Canali TV

Ottimi risultati anche per Rai 2 che con il film Morte sulla scogliera ha ottenuto uno share dell’8,3%. Niente male Rai 3 che invece con la partita di calcio Olanda vs Inghilterra ha ottenuto l’8,4% di telespettatori.

Spicca Italia Uno che con The Departed-Il bene e il male, ha ottenuto uno share del 5,1% di share. Rete 4 con Dritto e Rovescio ha totalizzato il 5,1% di share.

La7 con Piazza Pulita ha totalizzato il 6,7% di telespettatori mentre Tv8 con L’ultimo dominatore dell’aria, ha segnato solo l’1,9% di share.