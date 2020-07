Arisa rutta e scorreggia: la cantante lascia i fan senza parole, la foto sui social

Arisa è “una di noi”. Ha raccolto tantissimi like ad un suo post Instagram che ha come didascalia “Rutto, scorreggio e amo il sole.”

Il look acqua e sapone

Arisa anche in questo suo nuovo post si mostra completamente senza trucco, dando una nuova immagine di sé. Per prima cosa si era mostrata con in costume, mettendo in mostra le proprie curve. Ora si mostra struccata mentre prende il sole, scatenando una pioggia letterale di like. I suoi follower hanno amato la sua nuova foto, ma senza dubbio la didascalia. Si è avvicinata di più ai suoi fans, mostrandosi al naturale e allontanandosi dall’idea di bella bambolina di inizio carriera.

L’artista si mostra in mezzo ad un prato, mentre guarda verso il sole, vestita casual e correda la foto con una simpatica didascalia:

“Rutto, scorreggio e amo il sole”

Questa frase è stata molto amata dai sui follower, che vedono come l’artista stia mostrando il suo lato da “ragazza normale”. I commenti che sono piovuti sono tantissimi, soprattutto di apprezzamento verso di lei:

“Una di noi, adoro” “Noi ti amiamo così” “Sei da sposare” “Fossero tutte come te ossia capaci di mostrare la versione più pura”.

Arisa e la ricerca della felicità

In una sua recente e schietta intervista a Domani Press, Arisa ha spiegato come vive il suo rapporto coi social e con i fan:

“Io voglio essere ottimista e pensare che i social possano essere utili per unire le persone però dipende da come li vivi se diventano una scusa facile per nasconderti e per non vivere la vita “vera” allora potrebbero essere molto nocivi.”

L’artista è stata in grado di rinnovarsi e trovare il suo spazio, pur rimanendo molto riservata. Non ama parlare della propria vita privata e sempre a Domani Press ha dichiarato di voler diventare madre a 38 anni: