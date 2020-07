Arisa, il body sgambato mostra le imperfezioni, i fan: ‘Bellezza autentica’

Arisa pubblica una sua foto mentre indossa un body sgambato ed esibisce le sue curve. Ha ricevuto una vera e propria ovazione social.

Arisa pubblica una sua foto con un body sgambato sul suo profilo Instagram, dove mostra le sue curve giunoniche. Ha ricevuto moltissimi commenti positivi, tra cui quelli del noto chirurgo plastico Giacomo Urtis

“Adoriamooo!”

Gli apprezzamenti del pubblico

Arisa ha sicuramente superato alla grande la prova costume, facendo incetta di like e apprezzamenti. In quello più spesso utilizzato si definisce la cantante come donna vera. L’artista ha condiviso il suo nome vero Rosalba Pippa, presentandosi completamente al naturale, senza neppure un filo di trucco e capelli cortissimi.

Arisa si mostra con un costume o un body molto sgambato. La cantante solitamente molto eccentrica e trasformista, mostra con molto orgoglio le proprie curve giunoniche con sguardo fiero. Ad unirsi ai complimenti tantissimi Vip come anche Caterina Balivo, che scrive:

“Bella la mia Ross”

Ancora la modella curvy Elisa D’Ospina che le dice:

“La bellezza dell’autenticità. Ti si ama”.

La foto senza filtri

La foto è autentica, potente e senza alcun ritocco photoshop. Insomma una versione fiera e acqua e sapone della cantante genovese che vide il successo grazie alla sua canzone “Sincerità”, la sua schiettezza ed il suo essere sempre diretta sia con le parole che con il linguaggio del corpo.

La semplicità conquista sempre, anche più di trucchi vari. La cantante non ha mai nascosto i suoi chili di troppo e la sua malattia che la spinge, spesso e volentieri, a