Arisa ingrassata ‘E’ irriconoscibile’: la cantante costretta a fare cylclette – Foto

Arisa irriconoscibile, dopo le polemiche sulla sua scelta di rasare i capelli, le foto con i suoi ’13 chili guadagnati’. Lo sfogo della cantante preoccupa i fan

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è tra le artiste più talentuose del panorama musicale italiano. La sua voce e la sua penna hanno conquistato milioni di persone sin dal suo primo singolo ‘sincerità’.

La cantante nell’ultimo periodo si è trovata al centro di numerose polemiche. Dopo la risposta alla sua ‘scelta’ o meglio ‘necessità’ di doversi rasare i capelli a causa di un disturbo di cui soffre da sempre, arriva il duro sfogo della cantante rispetto ai ’13 chili di troppo da lei guadagnati’.

Arisa, nello scatto da lei pubblicato, appare quasi irriconoscibile, la foto e lo sfogo diventato virali, attirano subito l’attenzione dei fan, che preoccupati si sono precipitati nello scriverle messaggi di vicinanza e affetto, in un periodo che sembra essere per lei non molto semplice.

Arisa lo sfogo sui social: ‘Dopo mesi di regime, ho guadagnato 13 chili’

Non si era mai mostrata così Arisa. La cantante dopo settimane di polemiche ha deciso di rispondere e mettere a tacere tutto, mostrando le sue debolezze e le sue fragilità, mostrandosi ‘così com’è’.

L’ex giudice di X Factor, ha raccontato che essere costante non è il suo forte, una ‘costante’ questa nella sua vita.

Così nello studio, così nel mantenere un buon regime alimentare. Arisa ha dichiarato di ‘esagerare con una cosa’, ma di perdere poi dopo un pò l’entusiasmo.

Infatti, tra le sue Stories si legge che, lo scorso anno, dopo un periodo di severo regime alimentare, si è lasciata andare, fino a riprendere ben 13 chili.

La cantante con ironia, a tal proposito si è definita una ‘Brigitte Jones sulla cyclette’.

Arisa, fan preoccupati dopo lo sfogo

Dopo il lungo sfogo, che ha riguardato non solo i suoi problemi col peso, ma anche di un periodo in cui si sente bloccata e non riesce più a ‘scrivere canzoni’, copiosi i messaggi dei fan per Arisa, che preoccupati hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto dicendole che è perfetta esattamente così com’è, e che ben presto tornerà a farli emozionare con un nuovo singolo, che dopo questo periodo di ‘blocco‘, sarà ancor più intenso e ‘profondo’.

Ecco gli scatti pubblicati dalla cantante tra le stories: