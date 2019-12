Il seno fuoriesce dal vestito slacciato, Antonella Mosetti incendia i social con il suo scatto bollente

Antonella Mosetti è ancora una delle donne più belle del mondo dello spettacolo: l’ultima foto non fa altro che provarlo. Il suo punto forte? Il seno!

La bellissima showgirl Antonella Mosetti è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta per una foto pubblicata da lei stessa sui social.

Antonella Mosetti e i successi di Non è la Rai

La bella Antonella Mosetti ha inziato la sua carriera televisiva proprio da giovanissima. Pare infatti che il suo successo lo deve proprio al programma che agli inizia degli anni ’90 ha spopolato in tv. Parliamo appunto di Non è la Rai, dove moltissime giovani aspiranti attrici e conduttrici, hanno ottenuto un enorme successo anche dopo.

Pare infatti che una di quelle bellissime ragazze era proprio Antonella Mosetti. Viso semplice e sguardo ancora innocente, Antonella cosi si presentava davanti alle telecamere della Rai, oggi invece è molto cambiata, ormai una donna a tutti gli effetti ma con qualche tratto somatico leggermente diverso.

Antonella: il seno fuori dalla maglia

La bellissima Antonella negli anni 90 ha avuto un enorme successo, ma sopratutto era molto corteggiata. Anche se oggi sembra una persona completamente diversa fisicamente, pare che agli uomini faccia sempre un bel effetto. A far sbalzare gli ormoni maschili infatti, è stata una sua foto postata sui social che di certo non è passata inosservata.

Come molte delle sue colleghe del mondo dello spettacolo, anche Antonella sembra essere molto social. Infatti la Mosetti spesso e volentieri posta foto e video in cui si ritrae in scatti molto provocanti e provocatori. Questa volta infatti, lo scatto postato sui social non è passato inosservato. La showgirl infatti ha postato una foto dove si vede il suo viso in primo piano e leggermente più in basso invece una scollatura vertiginosa. La bella 46enne infatti ha sfoggiato una scollatura da capogiro, dove si vede l’aderenza e il décolleté che fuoriesce dalla maglia.

Ovviamente non sono venuti meno i likes, ma sopratutto i commenti di centinaia di uomini che hanno apprezzato il suo bollente scatto.