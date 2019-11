Antonella Mosetti ‘Irriconoscibile, troppi ritocchini’: la showgirl nel mirino degli haters

La bella Antonella Mosetti appare diversa scatto dopo scatto ed i fan la accusano di aver esagerato con i ritocchini ed i filtri fotografici

La showgirl Antonella Mosetti massacrata sul web per i troppi ritocchini al volto a causa di una foto postata di recente sui social. Ecco cosa è accaduto

Antonella Mosetti e le critiche social

La bella ex ragazza di Non è la Rai non è la prima volta che subisce dure critiche dagli utenti del web.

È stata infatti attaccata duramente per come le persone ritengono abbia educato la figlia Asia Nuccetelli.

Le critiche feroci sono per la madre e soprattutto per la figlia, colpevole per gli haters di aver deturpato il suo viso di giovane ragazza poco più che ventenne con ripetuti interventi di chirurgia plastica.

Le critiche arrivano a dire che la ragazza si sia resa del tutto irriconoscibile e che la madre abbia permesso tutto ciò anche per spingerla a seguire le sue orme nel mondo dello spettacolo.

La sua unica figlia Asia infatti, a cui è molto legata anche perché avuta molto giovane, ha partecipato alla prima edizione del GFVip ma in seguito proprio a causa delle critiche ha deciso di non continuare la carriera televisiva.

La foto che ha indignato i fan

L’ultima foto postata dalla mora Antonella ha fatto infiammare il web.

Bellissima ed eterea si mostra in primo piano per lasciare un saluto ai suoi fan.

In molti però notano che la foto pare innaturale e i più maligni la attaccano duramente per i ritocchini selvaggi.

Alcuni dei commenti degli haters sono stati:

“Bella questa applicazione sembra che hai 20 anni” “Cambiato il viso…” “Ma sei sicura che sei tu?”

Secondo i fan che seguono costantemente la Mosetti sul suo profilo Instagram la showgirl avrebbe esagerato con i filtri fotografici per dare si sé un’immagine che risulta troppo falsata ed irriconoscibile.

Sarà così o sarà solo un casuale gioco di luci e posa da selfie?

Antonella non ha commentato e di certo continuerà a postare le sue foto preferite per i suoi fans.