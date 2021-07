Lei è la regina della seduzione, lo ha dimostrato poco fa in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, vediamolo.

Antonella Mosetti non perde l’occasione per lasciare a bocca aperta i suoi fan.

Antonella Mosetti, la regina della seduzione

Tutti la conoscono, mora, occhi verdi e corpo super sensuale e provocante.

Ha mosso i primi passi nel noto programma, Non è la Rai, successivamente ha lavorato come ballerina a Ciao Darwin su Canale 5.

Fino ad arrivare ad essere una delle opinioniste più importanti di Barbara D’Urso.

In questi ultimi anni, la sua popolarità è schizzata alle stelle quando ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Asia.

Lì dimostra di essere una donna forte, protettiva e molto tenace.

Anche se non ha vinto il reality è stata sempre al centro dell’attenzione, soprattutto per i suoi ritocchi estetici.

Infatti è stata spesso criticata nei salotti televisivi, soprattutto sui social.

Nel suo ultimo post che ha condiviso poco fa ha incantato tutti, anche se come sempre ci sono stati vari commenti negativi.

Antonella Mosetti, provocante e magnetica – Video

Antonella Mosetti, il suo carattere forte e la sua bellezza clamorosa è sbarcata sui social.

Infatti anche su Instagram è molto popolare, ha ben 682 mila follower e ogni volta che condivide un post, riceve migliaia di like e commenti.

Poco fa ha condiviso due video dove si mostra in macchina con un top viola molto scollato e mentre guarda la telecamera il suo sguardo magnetico incanta tutti.

Un filmato davvero molto provocante e sensuale che non è rimasto indifferente ai suoi fan, sia in bene che in male, dato che sono arrivati vari commenti non tanto positivi per via dei suoi ritocchi estetici.

Ma Antonella se ne frega dei suoi haters e va avanti sempre a testa alta.

