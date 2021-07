Sabrina Salerno esagera nelle foto in costume: “ha qualcosa da nascondere”

La showgirl sta continuando a postare scatti davvero sensuali che stanno spiazzando i fan che la seguono da sempre.

La sua bellezza non è forgiata dal tempo e ancora oggi si mostra più sensuale che mai: stiamo parlando di Sabrina Salerno, che ha postato un ultimo scatto da bollino rosso!

La showgirl torna a incantare il mondo dei social con uno scatto da capogiro che mette sempre più in risalto la sensualità e le sue sinuose curve.

Sabrina Salerno ipersensuale

Poche ore fa, Sabrina Salerno ha postato sul suo account Instagram una serie di scatti che in pochi secondi hanno fatto il pieno di likes.

La showgirl è riuscita ad alzare la temperatura social indossando un mini bikini che lascia poco spazio all’immaginazione dei follower.

Conosciamo tutti Sabrina Salerno, che ha raggiunto la notorietà negli anni ’80 come cantante di genere Italo disco.

E’ amata ancora oggi dal pubblico non solo per il suo talento ma anche grazie alla sua disarmane bellezza e le sue curve da pin-up.

Oggi la sua popolarità si è spostata sul web, in particolare su Instagram, dov’è seguita da 935mila followers.

La foto in costume non passa inosservata

Poche or fa, la cantante ha condiviso una nuova foto che non è passata inosservata e ha mandato il popolo del web in delirio.

Si tratta di una serie di scatti in bikini, che la mostrano più sensuale che mai. Sabrina non sbaglia mai un colpo e, anche questa volta, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ecco lo scatto in questione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Nella didascalia si legge:

“Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.

(Charles Baudelaire) Che dire… beh… di segreti non ne ho!!! 😌 cheers 🥂!!!”

Non possiamo far altro che darle ragione!