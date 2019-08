Antonella Clerici ‘Viso deturpato dal botulino’ la foto sui social stupisce: fan divisi – Foto

Antonella Clerici finisce nel mirino delle critiche per uno scatto pubblicato sui social: ” troppo botulino, invecchia”, ecco le parole dei fan

La conduttrice milanese, Antonella Clerici, criticata dal popolo del web: ecco perchè.

Antonella Clerici critiche dai social

Quello di Antonella Clerici è, senza dubbio, uno dei volti più amati del piccolo schermo. Nella sua lunga carriera, è stata al timone di numerose trasmissioni di grande successo che l’hanno consacrata come delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Seguitissima sui social, non manca mai di condividere la sua quotidianità con il popolo del web. Come mostrano gli scatti condivisi sui social, Antonella Clerici ha deciso di staccare la spina e concedersi una vacanza: attualmente si trova nella regione nord-ovest della Francia, la Normandia. Insieme a lei, il suo compagna Vittorio Garrone e la piccola Maelle, nata dalla precedente relazione con il ballerino Eddy Martens.

Nelle ultime ore, la conduttrice milanese ha condiviso un selfie ricordo che è stato duramente criticato dal web. Per quale motivo?

I commenti al vetriolo dei fan

Come già accennato, l’ex volto de La Prova Del Cuoco ha condiviso su IG un suo selfie in bianco e nero. Un ricordo della sua precedente vacanza in Sicilia. Lo scatto in questione immortala lei in una veste molto seria e senza colori. Capelli raccolti e con gli occhiali ma pare che non sia stata apprezzata da tutti.

Un utente ha infatti scritto:

” A parte che la invecchia questa foto, Antonella scusami ma è così”

E ancora:

“Botulino a gogo…ma perchè voi della tv amate deturparvi?”

La conduttrice milanese presto tornerà sul piccolo schermo alla conduzione della storica trasmissione di Rai Uno ‘Lo Zecchino D’oro‘. Mentre ha rifiutato di essere al timone di Miss Italia in quanto non avrebbe avuto tempo per prepararlo in modo giusto.