Antonella Clerici, rivelato il trucco che le permette di apparire più magra ‘Lo uso sempre’

Antonella Clerici condivide su Twitter un post di Andrea Delogu. La conduttrice confessa di utilizzare un indumento intimo miracoloso per apparire più magra in Tv. Ecco qual’è il suo segreto

Antonella Clerici, conduttrice amatissima dal pubblico italiano, ultimamente è finita al centro delle polemiche dopo le sue foto nella cucina della sua ‘casetta nel bosco’ ad Arquata Scrivia.

L’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, è stata in quel frangente accusata di ostentare troppo il suo lusso, di contro tanti fan che non si arrendono nel volerla rivedere alla conduzione dei prossimi palinsesti in Rai, le hanno consigliato addirittura di registrare da li un programmino di cucina tutto suo.

Nelle ultime ore la Clerici è tornata a far parlare di se a seguito di una ‘ammissione’ al quanto personale.

Ha infatti rivelato il suo segreto per apparire più magra in Tv, grazie ad un indumento intimo.

Il ‘segreto’ per apparire più magre in tv

Chi di voi l’ha seguito sa, che qualche sera fa ha avuto luogo il Festival di Castrocaro. Tra i partecipanti la conduttrice Andrea Delogu, la quale nel corso del backstage, si è mostrata mentre indossa una guaina contenitiva.

La conduttrice a tal proposito ha voluto spiegare e sottolineare, in un lungo post su Twitter, che spesso ciò che vediamo in tv, ‘non è la realtà’:

‘Quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata […] voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram’

Andrea Delogu ha così spiegato che tantissimi volti dello spettacolo per apparire perfette in tv fanno uso di guaine contenitive, reggiseni push up, e chi più ne ha, più ne metta, senza parlare dei make up e degli hair style effettuati da grandi professionisti del settore:

‘È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta’

Antonella Clerici ammette: ‘La uso anche io’

La bella conduttrice Milanese, condividendo il post ha confermato non solo quanto dichiarato da Andrea Delogu, rispetto agli aiutini esterni che permettono alle icone della tv di apparire perfette oltre le telecamere, ma ha anche ammesso di utilizzarla sempre e di adorarla:

‘Adoro e uso quella mitica guaina’