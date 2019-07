Antonella Clerici ‘Incinta, che gioia!’: dopo la polemica sui chili di troppo arriva la sua risposta – Foto

Antonella Clerici ha voluto condividere con i fan una foto molto particolare che la ritrae con un libro e una frase che ha messo il buon umore ai suoi fan

Una bellissima frase quella che Antonella Clerici ha voluto condividere con i suoi fan. La conduttrice di Ti lascio una canzone non sta vivendo ultimamente un bel periodo. La sua amata Rai l’ha praticamente esclusa dal palinsesto e lei, non nasconde, di stare valutando anche altre offerte. La frase condivisa poche ore fa con i fan però fa riferimento al suo privato.

Antonella Clerici, la gravidanza e la gioia di poter mangiare tutto

Un messaggio quello di Antonella Clerici condivisibile da tutte le donne. La gravidanza è un dono, un momento speciale e lo è stato anche per lei. In questi giorni, Antonellina sta leggendo il libro della sua amica Selvaggia Lucarelli e oggi ha deciso di postare una delle sue frasi preferite. Già qualche giorno fa aveva palesato il suo interesse per il libro della giornalista. Proprio come lei, anche la Clerici ha sempre avuto un rapporto contrastante con la bilancia.

I suoi chili di troppo però sono sempre stato sinonimo di simpatia, bontà e tenerezza. A certe persone qualche chiletto in più dona tantissimi e Antonella è sicuramente una di queste.

La Clerici e le polemiche sui social

Proprio ultimamente Antonella è stata criticata per la forma fisica un po’ rotondetta. E’ anche vero che dopo una certa età lavorare sul peso è ancora più difficile, i chili vengono su più facilmente. Ma mentre il peso si può riequilibrare, la stupidità delle persone che commentano per offendere di certo non può svanire.

Antonella è perfetta nel suo non essere perfetta a tutti i costi. La sua Prova del cuoco era un successo proprio per questo. Alla frase trascritta e presa in prestito dalla giornalista, ovviamente, non sono mancate critiche.

C’è, infatti, chi ha sottolineato che purtroppo in gravidanza non si può mangiare proprio di tutto e che si deve seguire comunque un certo rigido regime se non si vuole ingrassare troppo o danneggiare il bimbo. Ma probabilmente, Antonella voleva solo intendere che in quei dolci mesi d’attesa si vive con meno ansia il proprio peso.