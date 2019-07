Antonella Clerici bufera per il cachet che riceve senza lavorare in Rai

Antonella Clerici l’ex conduttrice de La prova del Cuoco a settembre non ritorna in TV. Ma quanto guadagna la conduttrice senza lavorare?

La bravissima Antonella Clerici, conduttrice di successo, pare che quest’anno non abbia avuto un ruolo nel palinsesto della RAI. La conduttrice non avrà un ruolo fisso in questo nuovo anno, ma continuerà ad avere un contratto con la TV pubblica.

La Clerici rifiutata dalla RAI

Qualche settimana fa la RAI ha dovuto decidere i nuovi programmi che andranno in onda dopo le vacanze estive. A quanto pare la bella Antonella Clerici non è stata nemmeno nominata per un piccolo programma. La conduttrice infatti, è stata quasi scartata dal palinsesto della RAI.

Con le dovute ragioni la conduttrice si dice delusa della scelta attaccando anche se in parte la decisione del presidente della RAI. La conduttrice infatti,non avrà un ruolo fino alla primavera prossima.

Ma Antonella non può lamentarsi, perché a quanto pare il contratto con la Rai, scadrà solo nell’estate dell 2020.

Antonella Clerici, quanto guadagna senza lavorare

Nonostante non abbia avuto un ruolo all’interno del palinsesto della Rai, Antonella Clerici non può lamentarsi. È venuto fuori infatti che nonostante la conduttrice non abbia un lavoro nella Rai, la somma di denaro che guadagna non è certamente minima. La conduttrice infatti, che guadagna ben un Milione e 200 mila euro all’anno, rimanendo a casa e godendosi la sua pausa dal lavoro.

Nonostante il notevole guadagno, la conduttrice ha voluto sottolineare le sue perplessità in un intervista al Corriere della Sera:

“Io e la direttrice di Rai Uno abbiamo parlato di un emotainment, valutato l’ipotesi di un Sanremo Kids, ma dall’ultimo colloquio che ho avuto con lei sono uscita con l’idea che non fosse uno scambio di progetti ma di opinioni. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare. Mi sembra comunque strano che non si trovi con 7 sere a disposizione una collocazione per me: significa che non vuoi trovarla… … Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare”.

Ha esordito Antonella con tono di delusione.