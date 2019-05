Antonella Clerici, grave lutto: il triste addio sui social commuove i fan – Foto

Antonella Clerici non ha potuto fare a meno di ricordare una persona che ha conosciuto e stimato e che ha fatto parte della vita di tutti gli italiani

Un lutto che ha segnato tutti. Improvvisamente si è spento e Antonella Clerici, con il suo buon cuore non ha potuto fare a meno di dargli un estremo saluto dal suo account instagram molto seguito dai fan.

Antonella Clerici l’addio al grande campione

Un giorno davvero triste per l’Italia e per gli appassionati di Formula uno. Antonella Clerici non ha potuto fare a meno di fare un salute ad un grande campione, Niki Lauda, morto in una clinica svizzera il 20 maggio. Aveva 70 anni.

A dare il triste comunicato la famiglia tramite una mail inviata agli organi di stampa:

Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente circondato dall’affetto dei suoi cari lunedì scorso.

Chi ama la Formula 1 non ha mai dimenticato il suo nome e la sua grandezza.

L’ex pilota era stato ricoverato per problemi ai reni e si era sottoposto di recente ad un trattamento di dialisi, mentre la scorsa estate aveva subito un trapianto di polmoni in Austria. Nonostante tutti gli sforzi, Niki non ce l’ha fatta.

Antonella e il triste addio su Instagram

Antonella Clerici ha voluto ricordare la sua grandezza in un post di poche parole ma molto sentite. La ex conduttrice de La Prova del cuoco riserva sempre delle belle parole per chi ha fatto la storia di Italia che sia nello spettacolo, nella politica, nello sport. Anche quando purtroppo morì Fabrizio Frizzi, Antonella riservò per lui un post davvero molto sentito. I due erano molto amici.

Ecco l’addio che la conduttrice Rai ha voluto riservare per Niki Lauda dimostrando, ancora una volta, di essere una donna molto sensibile:

Poche parole che racchiudono una grande ed indimenticabile leggenda.