Antonella Clerici ritorna, “La prova del Cuoco” dirà addio alla Isoardi: le attesissime novità di settembre

Antonella Clerici, il gesto inaspettato nei confronti di Elisa Isoardi dopo la chiusura de La Prova Del Cuoco: fan sorpresi

Dopo 20 anni dalla prima puntata de La Prova Del Cuoco è calato il sipario creando non poco malcontento tra i telespettatori. Il cooking show condotto un tempo da Antonella Clerici ha chiuso i battenti e questo pare abbia disteso i rapporti con la sua collega, Elisa Isoardi.

Di recente, infatti, la conduttrice milanese ha stupito i fan con un gesto nei confronti dell’ex di Matteo Salvini.

Antonella Clerici, pace fatta con Elisa Isoardi?

Il mese scorso è arrivata la conferma dei rumors sul destino del più longevo programma di cucina italiano. La Prova del Cuoco, dopo venti anni, è stato cancellato dai palinsesti della Rai e al suo posto è previsto un nuovo format affidato proprio ad Antonella Clerici che per molti anni è stata la padrona di casa del noto cooking show.

Per diverso tempo, i rapporti tra la conduttrice milanese e Elisa Isoardi sono stati ricchi di tensione, da quando sono state divise dalla trasmissione. Di recente, l’ex compagna di Matteo Salvini ha condiviso un nuovo post su Instagram e il gesto della collega non è passato inosservato ai fan.

Il like al post della collega

Non molti giorni fa, Elisa Isoardi ha condiviso su Instagram la foto di una bellissima pizza accompagnata dalla seguente didascalia:

No, vabbè! Fermi tutti! L’ho trovata! La pizza PERFETTA! Bravi ragazzi di @pharinapizzaromana !!!!!!!!!! Buna ma buona! Una rooooooba!

Tuttavia ai fan più attenti non è passato inosservato il like di Antonella Clerici. Secondo le voci di gossip, questo gesto è da interpretare come mossa distensiva tra le due colleghe, che hanno mantenuto un rapporto freddo a causa del cooking show di Rai Uno.