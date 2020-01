Antonella Clerici ha fatto poche ore fa un emozionante annuncio ai suoi fan sui social: ‘Torno in cucina’. Tutte le novità della presentatrice

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e stimate dal pubblico italiano.

Assente da un pò dalle scene televisive per dedicarsi alla sua famiglia, poche ore fa ha fatto un annuncio che ha emozionato tantissimo i fan, tornerà in cucina, e non solo.

Diverse sono infatti le novità annunciate in questo ultimo periodo, e che i fan non vedevano l’ora di ascoltare. Scopriamo di più.

Antonella Clerici torna in Cucina

Risale a poche ore fa l’emozionante annuncio postato dall’Antonellina Nazionale sul suo canale di Instagram dove ha annunciato che presto farà ritorno in cucina.

Ma di cosa sta parlando? Come è ormai noto la presentatrice è la testimonial della catena MD Discount, per la quale tiene anche un blog aggiornato con le sue ricette più gustose.

E’ evidente che bolla in pentola un nuovo progetto culinario insieme allo Chef Mauro Improta. Il progetto è ancora working in progress, e non è stato reso ancora noto ma sta certamente tenendo i fan sulle spine, che speravano però in suo ritorno al suo iconico cooking-show ‘La Prova del Cuoco’ condotto da Elisa Isoardi che ha preso il suo posto da qualche anno a questa parte.

Antonella Clerici però ha anche annunciato giorni a dietro il suo prossimo ritorno in tv. Quando la rivedremo? (l’articolo continua dopo il post).

Clerici i nuovi progetti dell’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’

Molto attesa dal suo pubblico nostalgico, l’Antonellina Nazionale, sarà prossimamente alle redini del suo ‘Ti lascio una canzone’.

La vedremo inoltre al fianco di Amadeus, nel prossimo Festival di Sanremo, che quest’anno vedrà anche il debutto della Star di DAZN Diletta Leotta, che come lei è molto attesa sul palco dell’Ariston.

Che la conduttrice ci riservi qualche altra sorpresa? Staremo a vedere.