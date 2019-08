Antonella Clerici, caschetto liscio e castano: irriconoscibile! La foto fa il giro del web

Antonella Clerici è una delle conduttrici più note della Rai eppure nessuna l’ha mai vista con i capelli di questo colore e un taglio così corto

Carlo Conti e Antonella Clerici condurranno Lo Zecchino d’oro del 2019. E’ un vero e proprio periodo d’oro per Antonella, che ancora una volta è riuscita a conquistare i palinsesti Rai, assicurandosi una proficua conduzione sul piccolo schermo di uno dei programmi più seguiti di sempre. Inoltre, condurrà in solitaria gli appuntamenti pomeridiani previsti dal 5 al 7 dicembre. Ma la conduttrice ci riserverà il solito look o vorrà optare per un caschetto nero e liscio? Una foto stupisce i fan.

Antonella Clerici al timone dello Zecchino d’Oro, le novità della conduttrice

La prima serata finale, quella di sabato 7 dicembre 2019, sarà svolta assieme ad uno dei professionisti della televisione italiana: Carlo Conti. Antonella aveva dovuto aver a che fare con i conti con l’esclusione dai palinsesti autunnali, una scelta della direttrice De Santis che aveva creato non parecchi problemi, ma la presentatrice, immediatamente dopo aver analizzato a fondo anche proposte da altre emittenti, ha preso la decisione di restare in Rai con la conduzione di Telethon e dello Zecchino d’Oro in attesa di progetti più importanti per la primavera del 2020.

Antonella Clerici è celebre in particolar modo per aver condotto con successo ”La prova del cuoco” e una delle caratteristiche che la distinguono riguarda anche il suo fantastico look. Addirittura, in un’istantanea degli anni 80, appare con un carrè cortissimo e i capelli scuri. In un altro scatto la conduttrice posa con una giacca con le frange, il seno morbido che si intravede appena, uno sguardo particolarmente sensuale e i capelli corti, lisci e scuri.

Chi era Antonella prima di diventare la Clerici

Si può proprio dire che la Clerici, negli anni, abbia fatto una “muta” molto radicale! Ma chi è la conduttrice tanto amata e apprezzata del piccolo schermo? Antonella Clerici è nata a Legnano, in Lombardia, il 6 dicembre del 1962, ha 53 anni ed è alta 165 centimetri.

Antonella ha debuttato in televisione negli anni ottanta, in reti più sconosciute, ma è divenuta celebre al grande pubblico della Rai per la conduzione di alcuni programmi sportivi. Dal 2000, invece, conduce su Rai 1 il programma “La prova del cuoco”, che l’ha ufficialmente fatta venire alla luce come conduttrice di punta della Rai. Sempre per lo stesso emittente ha condotto altre trasmissioni, andate molto bene per share. Basti ricordare “Il ristorante”, “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone” e il “Festival di Sanremo” del 2010.

Ecco alcuni scatti inediti del passato che stanno facendo il giro del web.