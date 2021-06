Scopriamo le novità e gli ospiti che ci saranno in questa nuovissima puntata super esplosiva.

Non perdetevi l’appuntamento con Serena Bortone, nel talk di Rai 1.

Anticipazioni di Oggi è un altro giorno: gli affetti stabili

Come da tradizione della trasmissione, sono tre gli “affetti stabili” che accompagneranno la conduttrice nel corso della puntata.

La scelta di oggi è ricaduta su tre personaggi che il pubblico del talk di Rai 1, conosce molto bene.

Ovviamente non può mancare il grande paroliere Emidio Remigi, in arte Memo Remigi che ormai è un ospite fisso del programma di Raiuno.

Insieme a lui anche la bravissima e stupenda cantante Jessica Morlacchi.

Infine ci sarà anche la bellissima Romina Carrisi, figlia di Albano Carrisi e Romina Power, che ormai ha conquistato l’intero pubblico di Serena Bortone.

Non è finita qui, scopriamo chi altro ci sarà, ma tenetevi pronti perché sono degli ospiti bomba.

Anticipazioni di Oggi è un altro giorno: i super ospiti

Recentemente Serena Bortone è stata invitata a “Storie Italiane”, dalla sua collega Eleonora Daniele.

Ma oggi la conduttrice di Oggi è un altro giorno, ha ricambiato l’invito, per questo Eleonora la vedremo del salottino della sua cara amica.

Con le due non mancheranno di certo tantissime risate ed emozionanti sorprese.

Successivamente ci saranno le sorelle Martino: Adriana e Miranda.

Quest’ultima ha avuto una carriera davvero fantastica, costellata di successi.

Ma nella sua vita ha dovuto affrontare molti momenti difficili, a partire dall’infanzia, quando ha vissuto sulla propria pelle il dramma dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Infine sarà presente una grandissima donna e scrittrice, stiamo parlando di Giuseppina Torregrossa.

Insomma, non mancheranno di certo le sorprese, noi non possiamo fare altro che ricordavi che l’appuntamento di Oggi è un altro giorno è alle 14, non perdetevelo.

Leggi anche –> Barbara D’Urso, lo scatto a gambe aperte con la mano proprio lì fa infuriare il web: “Che volgare”