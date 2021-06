Ennesima bufera per l’ultimo scatto “volgare” di Barbara D’Urso, vediamolo. – FOTO

La nota conduttrice di Pomeriggio Cinque è di nuovo nei guai, il suo ultimo post pubblicato sui social, non è stato affatto gradito.

Barbara D’Urso, verrà sostituita?

Ultimamente alcune indiscrezioni hanno rivelato che Elisabetta Gregoraci prenderà il posto di Barbara D’Urso in un programma serale.

Dopo il percorso al Grande Fratello Vip 5, la Gregoraci ha ottenuto un successo spaziale.

Purtroppo la nota conduttrice, quest’anno ha subito una serie di flop come la chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso.

Ha anche ottenuto dei pessimi ascolti a Domenica Live.

Al momento l’unico programma confermato è Pomeriggio 5.

Intanto, secondo alcune voci, la D’Urso si sta consolando con il suo nuovo compagno, si tratta di Francesco Zangrillo.

Da quanto è emerso dai vari rumors, il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto grazie ad amici in comune.

Barbara D’Urso, lo scatto che ha fatto infuriare il web: “Che volgare!” – FOTO

Poco fa, la famosa conduttrice di Live – Non è la D’Urso, ha fatto impazzire i social con il suo ultimo post.

Barbara è sempre al centro delle polemiche e critiche, stavolta ci è cascata in pieno.

In una serie di immagini, si mostra seduta nel giardino di casa sua, mentre sfoggia un abito lungo estivo molto colorato e le sue amate espadrillas.

Ma la posa ha scatenato una bufera clamorosa.

La D’Urso è letteralmente a gambe aperte, con una mano che raggiunge proprio una delle sue parti più intime.

Purtroppo, il popolo del web non si è di certo risparmiato e non sono mancati i commenti del tipo “E’ di una volgarità incredibile”, “Sono pose da ventenni”, “Ma perché le gambe sono spalancate?”, “Che posa è? non sei elegante”.

Insomma è stata sommersa da migliaia di critiche molto offensive.

Barbara è abituata alla cattiveria degli haters e di certo non risponderà per via di una semplice foto.

