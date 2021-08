Sarà un momento davvero difficile per la giovane Forrester da superare. Steffy, dopo la triste scoperta prenderà una drastica decisione sul suo matrimonio con il medico: scopriamo cosa succederà.

La donna si ritroverà di fronte a una spiacevole sorpresa, come reagirà? vediamo.

Finn tradisce Steffy: la spiacevole scoperta

Secondo le anticipazioni americane, la stilista partirà per un breve viaggio di lavoro insieme a Hope e tornerà prima del previsto.

Nel momento in cui varcherà la porta di casa troverà una triste scoperta.

Infatti, vedrà Finn e Jack in compagnia di Sheila.

Per questo, il medico lascerà la casa dove vive con Steffy.

Per la giovane Forrester sarà un momento davvero difficile da superare, dato che il marito non ha mantenuto la sua promessa.

Ovvero, il giorno del loro matrimonio, Sheila fa ritorno a Los Angeles e confessa di essere la madre biologica di Finn.

La famiglia Forrester e le Logan non la accolgono nel migliore dei modi, per questo Sheila e Steffy si scontrano e quest’ultima fa promettere a Finn che non permetterà alla donna di entrare nelle loro vite.

Ma così non è stato, anzi, la Carter inizia a tenere sotto ricatto Jack Finnegan, il quale ha qualche scheletro nell’armadio che potrebbe distruggere il suo matrimonio con Li.

Successivamente, Sheila andrà via da Los Angeles, l’uomo chiederà a Finn di permetterle di vedere il piccolo Hayes, figlio suo e di Steffy.

Quando Steffy tornerà dal breve viaggio di lavoro, troverà Sheila con in braccio il piccolo Hayes, una pessima sorpresa.

La drastica decisione di Steffy

Dopo il drammatico ritorno a casa, la Forrester ha deciso di cacciare via il suo neo marito che per il momento si trasferirà in una pensione.

Per lei è stato un vero e proprio tradimento da parte di Finn.

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda in America, Steffy sarà così sconvolta che si rifiuterà di firmare e archiviare il certificato di nozze.

Ancora una volta, la figlia di Ridge proverà dolore, rabbia e confusione.

Anche per Finn non è una situazione facile, dato che vuole sia conoscere sua madre naturale e sia pianificare un futuro con la stilista.

