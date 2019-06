Anna Tatangelo bollente al mare: il costume non trattiene, si vede tutto – Foto

Anna Tatangelo e gli scatti bollenti in vacanza: gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare che il costume ‘non trattiene’. Ecco le foto che hanno fatto impazzire i fan

Anna Tatangelo, la bella e seducente cantante originaria di Sora, e compagna del noto cantautore partenopeo Gigi D’Alessio, pare si stia godendo una una bellissima vacanza all’insegna del relax a Mykonos, una tra le più belle isole della Grecia.

Non si sa se sia da sola o in dolce compagnia di Gigi e del loro figlio Andrea, ma nelle ultime ore la cantante sta facendo breccia nella mente di migliaia di utenti a seguito degli scatti ‘bollenti’, che mettono in risalto le sue forme mozzafiato.

Anna Tatangelo: lo scatto in costume fa impazzire i follower

La compagna di Gigi D’Alessio, ha postato poche ore fa sul suo personale profilo instagram, due scatti in cui si mostra fasciata di un costume rosa e turchese, che mette in risalto il colore ambrato della sua pelle, il corpo scolpito e le sue prosperose forme.

Le foto hanno ottenuto in poco tempo tantissimi like e commenti, soprattutto da parte del genere maschile i quali non hanno potuto fare a meno di notare, che il costume non riesce a trattenere ‘l’abbondanza’ delle due sue ‘bellezze’.

Ma tra i migliaia di commenti, che elogiano l’incantevole bellezza della cantate di Sora, c’è il messaggio di chi, forse dettato dall’invidia, non perde l’occasione di rimarcare sul fatto che il seno della Tatangelo, e non solo, sia rifatto.

Ecco gli scatti postati dalla cantante: