Anna Tatangelo bollente in palestra. La cantante di Sora tutta sudata, il seno straborda dal top sportivo troppo stretto

Anna Tatangelo è una delle artiste più acclamate del panorama musicale italiano. La cantante di Sora è ormai seguitissima anche sui social dove vanta oltre 1 milione e mezzo di follower i quali ne apprezzano non solo la sua voce inebriante ma anche il suo fisico spettacolare e mozzafiato.

Spesso protagonista di ‘incidenti bollenti’, come in uno dei suoi ultimi scatti senza veli sotto la doccia, con le sue Ultime Stories la compagna di Gigi D’Alessio, ha stuzzicato le fantasie dei fan durante l’allenamento settimanale. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Anna Tatangelo piccante in palestra

La cantante di Sora, tutta sudata, ha provocato i suoi fan con le sue ultime Stories su Instagram dove si è mostrata in tutta la sua bellezza mentre si appresta ad allenarsi.

Anna Tatangelo regala ai suoi follower uno spettacolo senza eguali mostrandosi con il suo fisico mozzafiato avvolto da una tuta super attillata che mette in evidenza le sue forme toniche.

In particolar modo a catturare l’attenzione degli utenti è stato il suo seno prosperoso, il quale sembra quasi traboccare dal top sportivo aderente (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Anna Tatangelo: le Stories fanno sognare i fan

Sogno proibito di molti, durante l’allenamento la cantante di Sora ha fatto sognare i fan ai quali a dare un meraviglioso spettacolo di se manda loro un messaggio molto importante.

Come fa notare la compagna di Gigi D’Alessio, molto invidiato dal pubblico maschile, è molto importante non solo per un fatto estetico, ma anche e soprattutto per un fatto di salute una buona e sana attività fisica per un corpo tonico e in forma.

Ecco Anna Tatangelo in alcune Screen mentre si allena: