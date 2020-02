La canottiera è troppo trasparente, Anna Tatangelo: le curve collassano dalla scollatura, la cantante seduce i fan

Anna Tatangelo seduce con le sue stories su Instagram: la cantante mostra le sue rotondità e manda in tilt il web. Like e commenti in quantità

Classe 1987, Anna Tatangelo ha iniziato la sua carriera quando era un’adolescente ed è riuscita a conquistare i suoi fan grazie alla sua bellissima voce. La cantante, originaria di Sora, è molto attiva sui social dove i seguaci, oltre ad apprezzare le sue doti canore, sono affascinati dalle sue foto mozzafiato. L’ultimo post ha mandato in tilt il web: la compagna di Gigi D’Alessio indossa un top bianco che mette ben in mostra il suo lato A.

Anna Tatangelo seduce su Instagram

La sua voce ha incantato milioni di fan nel nostro Paese. Anna Tatangelo è divenuta famosa in seguito alla alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione “Giovani“, con il brano Doppiamente fragili. La compagna di Gigi D’Alessio è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi ammiratori.

Nell’ultimo post, è in sala canto ma quel che ha colpito i suoi followers è il top davvero aderente che scopre il suo generoso seno, labbra carnose e sguardo ammiccante.

Il post che manda in tilt il web

Come sempre, Anna Tatangelo sa come stupire i suoi fan. Non molte ore fa, la cantante ha condiviso un nuovo post che ha ottenuto consensi a non finire. Per quale motivo? E’ in sala di registrazione per il nuovo album ma quel che ha catturato l’attenzione è il top bianco davvero aderente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Ecco lo scatto che ha mandato in visibilio il popolo del web:

Pioggia di commenti e like per lei e non poteva essere altrimenti. La sua bellezza ha lasciato tutti senza parole!

Con la sua voce ammalia, ma con il suo corpo incanta…!