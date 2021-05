Emma Marrone pubblica una foto contro l’omofobia, ma fa infuriare un hater: scopriamo cosa è successo.

La nota cantante è stata attaccata da un hater per il suo post sulla giornata contro l’omofobia.

Emma Marrone, la paladina dei diritti LGBT

La nota cantante, non ha mai perso occasione per schierarsi con la comunità arcobaleno.

Sia in televisione e sia ai suoi concerti ha sempre espresso chiaramente il suo punto di vista.

Anche sui social ha sempre affrontato questo tema molto delicato.

Poco tempo fa dichiarò:

“Prima di uscire dal Covid dobbiamo uscire dal Medioevo dove siamo sprofondati.”

E’ molto importante che l’artista ci metta la faccia, tanti altri suoi colleghi non trattano questo tema per paura di perdere il pubblico.

Ma Emma non teme di dire la sua, è importante sostenere ragazzi e ragazzi che vivono nella paura per il loro orientamento sessuale.

In passato rivelò che se diventasse papa per un giorno, darebbe la possibilità agli omosessuali di sposarsi e di adottare tanti bambini.

Delle dichiarazioni molto importanti, che possono fare la differenza.

Emma Marrone, la giornata mondiale contro l’omofobia

Come abbiamo detto in precedenza, la nota cantante di “Amami”, si è sempre schierata dalla parte della comunità LGBT.

Anche sui social, infatti non perde mai occasione per pubblicare qualche post, anche quando in passato è scesa in piazza per chiedere più diritti.

Oggi è la giornata contro l’omofobia, per questo la Marrone ha pubblicato una foto davvero significativa.

Nell’immagine c’è Emma con una bambina in braccio e nello sfondo è presente un cartellone bianco gigante con la scritta “Arrestateci tutti”.

Un post davvero molto importante e nella didascalia ha scritto:

“Da sempre #giornatamondialecontrolomofobia”

Nei commenti tantissime persone hanno commentato con un cuore o con il simbolo della comunità, ovvero la bandiera multicolore della pace.

Ma possiamo notare anche l’affermazione di un agguerritissimo hater che ha scritto:

“Dite quello che volete, se fossimo tutti omosessuali l’umanità non avrebbe un domani.”

Emma Marrone, da anni combatte questa battaglia e cerca di sconfiggere pensieri di questo tipo.

Ma a parte l’affermazione di cattivo gusto, ci sono centinaia di persone che sostengono la comunità arcobaleno e apprezzano la significativa immagine che ha postato poco fa la cantante.