La cantante di Sora, Anna Tatangelo, si è aperta in una lunga intervista con Silvia Toffanin. La cantante ha confessato che la famiglia si allargherà.

Una bella notizia quella rivelata da Anna alla Toffanin. La conduttrice ha tirato fuori i desideri più profondi di Anna come artista e donna.

Tanti fan, tanti follower: Anna Tatangelo dalla amica e conduttrice Silvia Toffanin ha voluto mettere i puntini sulle i sulla storia con Gigi D’Alessio. La cantante on ha negato che la storia con Gigi è stata importantissima, le ha di certo cambiato la vita.

I due c’hanno provato fino alla fine a recuperare il rapporto soprattutto per il piccolo figlio Andrea, ma nulla ha servito. Oggi Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno un rapporto civile e collaborativo. Saranno sempre legati grazie al loro bambino, che sta crescendo sereno nonostante i due genitori non si amino più.

Silvia Toffanin ha chiesto ad Anna se in questo rapporto lei abbia commesso degli sbagli. La cantante confessa:

La chiusura non è stata facile. Il gossip e le malelingue hanno reso le cose più difficili. Anna oggi è serena e completamente concentrata su se stessa e sul suo lavoro. Andrea per lei è importantissimo e anzi, il desiderio di allargare la famiglia si fa sempre più forte:

“Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”