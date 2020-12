Anna Tatangelo, minigonna cortissima: l’inquadratura dal basso mostra troppo

La cantante e giudice di All Together Now ha postato una foto provocante e ha lasciato basito il suo pubblico.

Anna Tatangelo non smette mai di stupire i suoi fan che la seguono sui social e che sono ben 1 milione e 700 mila.

L’artista di Sora ha spiazzato tutti con la pubblicazione di uno scatto seducente, che ha provocato gran parte del suo pubblico, soprattutto quello maschile.

Nella foto, Anna indossa una minigonna striminzita che lascia molto poco spazio all’immaginazione. L’inquadratura è dal basso e si vede tutto!

La foto provocante di Anna Tatangelo

Già qualche giorno fa, Anna Tatangelo aveva lasciato a bocca aperta il suo pubblico con la foto esplosiva del suo décolleté.

Gli utenti su Instagram avevano reagito in maniera incredibile ed erano rimasti in attesa di ulteriori scatti bollenti.

L’artista li ha accontentati subito e ha pubblicato una serie di foto incredibili.

Anna indossa una minigonna di pelle rossa attillatissima, che è super aderente sul suo lato B.

La gonna è striminzita e cortissima e l’intimo rischia di uscire fuori, visto che le inquadrature sono dal basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La cantante è amatissima dal pubblico

Lo scatto ha raccolto enormi consensi e la foto ha raggiunto ben 85 mila like!

Tantissimi anche i commenti da parte degli utenti, che hanno voluto mostrare il loro sostegno all’artista:

“Di una bellezza unica e stratosferica”

Il pubblico adora Anna sia per il suo talento canoro che per la sua bellezza indiscutibile.

La donna è super sensuale, è dotata di una verve naturale e ama molto curare la sua estetica.

In passato, ha ceduto alla chirurgia estetica e per questo è stata fortemente criticata. Oggi, però, si limita a cambiare spesso colore di capelli e a giocare con il make up.