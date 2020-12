Anna Tatangelo il davanzale scoppia: il top di pelle non regge

La cantante ha postato una foto in cui si mostra con una mise provocante, che ha acceso i suoi followers. Guardate che scatto!

Anna Tatangelo al centro dell’attenzione dei media dopo lo scatto seducente caricato nelle ultime ore. La reazione dei fan è incredibile!

La cantante ha provocato tutti i maschietti tra i suoi seguaci con una foto bollente, che la ritrae mentre indossa un top di pelle.

Il top attillato di Anna Tatangelo è esplosivo

Anna Tatangelo ha postato uno scatto incredibile sul suo profilo ufficiale su Instagram, dove si mostra in una versione inedita.

La donna indossa un top in pelle da capogiro davvero esplosivo.

La donna ha un lato A incredibile, che stuzzica la fantasia di tutti, specialmente degli uomini che la seguono.

La bellezza senza confini di Anna Tatangelo

Oltre che un’artista di talento, Anna Tatangelo è una bellissima donna e sa bene che effetto ha sul suo pubblico.

La 33enne mostra il suo addome muscoloso e atletico, che farebbe invidia a una ventenne!

La sua bellezza è incredibile e lo scatto ottiene enorme successo: quasi 60mila likes per lei, che non passa mai inosservata.

Nel post, la donna ha parlato anche di All Together Now, la trasmissione di cui è andata recentemente in onda la semifinale.

Il pubblico che ama Anna non può fare altro che rimanere in attesa della finalissima del programma per rivederla in tv.